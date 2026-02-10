Иран готовится к нападению

«Высокодетальные коммерческие спутниковые снимки, сделанные 8–9 февраля, показывают, что центральный и южный входы в туннели полностью закрыты и больше не различимы, тогда как самый северный вход также засыпан, что блокирует внутренний доступ к комплексу», — говорится в докладе.

Все известные входы в подземный туннельный комплекс в ядерном технологическом центре в Исфахане (Иран), одном из самых важных и хорошо укрепленных объектов страны, который несколько раз подвергался обстрелам во время 12-дневной войны, полностью засыпаны землей. Об этом говорится в новом анализе Института науки и международной безопасности (ISIS), опубликованном в понедельник.

Согласно отчету, на момент получения снимков вокруг входов не наблюдалось никакой активности транспорта.

В докладе отмечается, что работы представляют собой систематическую попытку властей укрепить подземный комплекс на случай возможного воздушного удара и затруднить доступ для наземных сил. Ранее подобные работы наблюдались у северного входа, а теперь они распространены на всю территорию объекта. В отчете также говорится, что возможно, хотя это не подтверждено, оборудование или материалы были перемещены в туннели до того, как входы были закрыты.

«Подобные приготовления в последний раз наблюдались в дни перед операцией Midnight Hammer («Полуночный молот»), в ходе которой были нанесены удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане», — говорится в отчете.

Исследователи заявили, что эти меры свидетельствуют об опасениях Ирана по поводу возможного авиаудара со стороны США или Израиля. Засыпка входов в туннели уменьшит ущерб от воздушной атаки и осложнит доступ с земли в случае операции спецназа, направленной на захват или уничтожение обогащенного урана, который может храниться на объекте.

ISIS напоминает, что «в Исфахане расположены ключевые объекты по конверсии урана, производству ядерного топлива и другим видам ядерной деятельности».

В ночь на 22 июня 2025 года Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп назвал целью атаки устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. По его словам, ключевые объекты ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены».