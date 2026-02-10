Иран готовится к нападению

Все известные входы в подземный туннельный комплекс в ядерном технологическом центре в Исфахане (Иран), одном из самых важных и хорошо укрепленных объектов страны, который несколько раз подвергался обстрелам во время 12-дневной войны, полностью засыпаны землей. Об этом говорится в новом анализе Института науки и международной безопасности (ISIS), опубликованном в понедельник.
«Высокодетальные коммерческие спутниковые снимки, сделанные 8–9 февраля, показывают, что центральный и южный входы в туннели полностью закрыты и больше не различимы, тогда как самый северный вход также засыпан, что блокирует внутренний доступ к комплексу», — говорится в докладе.
NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0— Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026
Согласно отчету, на момент получения снимков вокруг входов не наблюдалось никакой активности транспорта.
В докладе отмечается, что работы представляют собой систематическую попытку властей укрепить подземный комплекс на случай возможного воздушного удара и затруднить доступ для наземных сил. Ранее подобные работы наблюдались у северного входа, а теперь они распространены на всю территорию объекта. В отчете также говорится, что возможно, хотя это не подтверждено, оборудование или материалы были перемещены в туннели до того, как входы были закрыты.
«Подобные приготовления в последний раз наблюдались в дни перед операцией Midnight Hammer («Полуночный молот»), в ходе которой были нанесены удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане», — говорится в отчете.
Исследователи заявили, что эти меры свидетельствуют об опасениях Ирана по поводу возможного авиаудара со стороны США или Израиля. Засыпка входов в туннели уменьшит ущерб от воздушной атаки и осложнит доступ с земли в случае операции спецназа, направленной на захват или уничтожение обогащенного урана, который может храниться на объекте.
ISIS напоминает, что «в Исфахане расположены ключевые объекты по конверсии урана, производству ядерного топлива и другим видам ядерной деятельности».
В ночь на 22 июня 2025 года Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп назвал целью атаки устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. По его словам, ключевые объекты ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены».