Мост раздора

Международный мост Горди Хоу, названный в честь канадского хоккеиста и соединяющий канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган, не будет открыт, пока Оттава «не будет относиться к США со справедливостью и уважением», заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать открытие нового автомобильного моста, соединяющего США и Канаду, до тех пор, пока Вашингтон не получит «полную компенсацию за все», что он дал своему северному соседу. Об этом информирует BBC.

«Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали, а также, что важно, пока Канада не начнет относиться к США со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Согласно информации на сайте проекта, мост финансируется канадским правительством, но будет находиться в совместной государственной собственности как Канады, так и штата Мичиган.

Пока не ясно, как Трамп сможет заблокировать его открытие. В своем посте американский лидер написал, что некие переговоры «начнутся немедленно», не вдаваясь в подробности.

Ожидалось, что мост через реку Детройт будет открыт для движения после официальных испытаний и утверждений в начале 2026 года. Строительство началось в 2018 году, но проект был предметом споров между странами на протяжении более 10 лет.

По оценкам Canadian Broadcasting Corporation, его строительство обошлось в 6,4 млрд канадских долларов (4,7 млрд долларов США).

В своем посте в Truth Social Трамп также заявил, что США должны владеть «по крайней мере половиной этого актива».

Согласно информации на сайте проекта, строительством моста занимается организация Windsor-Detroit Bridge Authority, полностью принадлежащая канадскому правительству.

«Им принадлежат как канадская, так и американская сторона, и, конечно же, они построили его практически без использования американских материалов. …Теперь канадское правительство ожидает, что я как президент США разрешу им просто «воспользоваться Америкой»! Что получают Соединенные Штаты Америки — абсолютно ничего!» — сетует Трамп.

Ранее 9 февраля Трамп вспомнил недавние торговые споры между двумя странами, заявив, что «тарифы, которые Канада взимает с наших молочных продуктов, на протяжении многих лет были неприемлемыми». Он также заявил, что торговое соглашение, которое канадский премьер Марк Карни хочет заключить с Китаем, «целиком поглотит Канаду».