Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана

На фоне возросшей напряженности с Тегераном Вашингтон разместил на авиабазе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей базе США в регионе — зенитно-ракетные комплексы Patriot на пусковых установках, установленных на грузовиках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки. «Ракеты Patriot были размещены на тяжелых тактических грузовиках повышенной мобильности M983 HEMTT, а не на полустационарных пусковых установках, — что может сделать их менее уязвимыми для ударов Ирана или позволить быстрее развернуть при необходимости», — говорится в сообщении. «Это решение придает комплексам Patriot значительно большую мобильность, что означает, что их можно быстрее переместить на альтернативную позицию или оперативно изменить расположение», — сообщил Reuters Уильям Гудхинд, эксперт по анализу видеоматериалов из компании Contested Ground

* * * 21:43 США усиливают военное присутствие вблизи Ирана. На авиабазе Мавафак аль-Салти на востоке Иордании завершено развертывание усовершенствованной системы противоракетной обороны THAAD. Полный комплекс включает шесть пусковых установок, 36 перехватчиков и современный радар AN/TPY-2, способный поражать баллистические ракеты на большой высоте. Об этом сообщает Maariv.

По данным спутниковых снимков, система полностью готова к действию и стала ключевым элементом американской обороны в регионе. На базе также находятся истребители F-15E Strike Eagle и штурмовики A-10 Warthog, переброшенные в регион в январе и феврале. Пентагон подтвердил, что дополнительные комплексы THAAD и Patriot направлены на усиление защиты от иранских баллистических угроз. В комбинации с военно-морскими силами и авианосцами это создает масштабный щит для американских войск и партнеров на Ближнем Востоке. Хотя администрация президента США Дональда Трампа отмечает прогресс в дипломатических переговорах по ядерной программе Ирана, развертывание THAAD и других систем показывает, что США готовы реагировать на любые угрозы мгновенно.

*** 10:28 Соединенные Штаты направили на Ближний Восток еще одну группу из шести стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, сообщило издание Air and Space Forces Magazine. В воскресенье самолеты после трансатлантического перелета при поддержке трех самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker совершили промежуточную посадку на авиабазе Лейкенхит в Великобритании для последующей переброски на Ближний Восток.