Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана

обновлено 22:04
22:04

На фоне возросшей напряженности с Тегераном Вашингтон разместил на авиабазе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей базе США в регионе — зенитно-ракетные комплексы Patriot на пусковых установках, установленных на грузовиках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки.

«Ракеты Patriot были размещены на тяжелых тактических грузовиках повышенной мобильности M983 HEMTT, а не на полустационарных пусковых установках, — что может сделать их менее уязвимыми для ударов Ирана или позволить быстрее развернуть при необходимости», — говорится в сообщении.

«Это решение придает комплексам Patriot значительно большую мобильность, что означает, что их можно быстрее переместить на альтернативную позицию или оперативно изменить расположение», — сообщил Reuters Уильям Гудхинд, эксперт по анализу видеоматериалов из компании Contested Ground

* * * 21:43

США усиливают военное присутствие вблизи Ирана. На авиабазе Мавафак аль-Салти на востоке Иордании завершено развертывание усовершенствованной системы противоракетной обороны THAAD. Полный комплекс включает шесть пусковых установок, 36 перехватчиков и современный радар AN/TPY-2, способный поражать баллистические ракеты на большой высоте. Об этом сообщает Maariv.

По данным спутниковых снимков, система полностью готова к действию и стала ключевым элементом американской обороны в регионе. На базе также находятся истребители F-15E Strike Eagle и штурмовики A-10 Warthog, переброшенные в регион в январе и феврале.

Пентагон подтвердил, что дополнительные комплексы THAAD и Patriot направлены на усиление защиты от иранских баллистических угроз. В комбинации с военно-морскими силами и авианосцами это создает масштабный щит для американских войск и партнеров на Ближнем Востоке.

Хотя администрация президента США Дональда Трампа отмечает прогресс в дипломатических переговорах по ядерной программе Ирана, развертывание THAAD и других систем показывает, что США готовы реагировать на любые угрозы мгновенно.

*** 10:28

Соединенные Штаты направили на Ближний Восток еще одну группу из шести стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

В воскресенье самолеты после трансатлантического перелета при поддержке трех самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker совершили промежуточную посадку на авиабазе Лейкенхит в Великобритании для последующей переброски на Ближний Восток.

Ранее США перебросили в регион аналогичную группу из шести самолетов. На находящемся в Аравийском море американском авианосце также базируется эскадрилья из 12 истребителей F-35C. В минувший вторник один из них сбил иранский беспилотник «Шахед-139», который приблизился к авианосцу. Помимо F-35C на авианосце также базируются три эскадрильи истребителей F/A-18 Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения.

По данным издания, ВВС США ранее уже разместили на авиабазах на Ближнем Востоке три эскадрильи F-15E Strike Eagle, одну эскадрилью F-16 Fighting Falcon и одну эскадрилью штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Помимо боевых самолетов США развернули в регионе средства ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, отмечает издание.

Накануне туркменские СМИ со ссылкой на платформу открытого мониторинга полетов FlightRadar24 сообщали, что военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III и MC-130 Super Hercules совершили посадку в неизвестном районе Туркменистана. Точная точка посадки официально не раскрывается. Особое внимание привлекает самолет MC-130 Super Hercules, который используется для переброски сил спецназначения, ночных операций, дозаправки и снабжения вертолетов в воздухе и выполнения нестандартных взлетов и посадок.

Американская авианосная ударная группа во главе с «Линкольном» продолжает курсировать в районе Аравийского моря, осуществляя полеты палубной авиации. По данным CENTCOM, в настоящее время авианосец находится в 500 милях (800 км) от побережья Ирана. В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Тем временем в понедельник был зафиксирован полет иранского беспилотника над Оманским заливом. Это был первый полет БПЛА Ирана над морским районом в регионе после того, как палубный истребитель F-35C сбил иранский беспилотник «Шахед-139», который приблизился к американскому авианосцу.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США в понедельник провел полет над Ормузским проливом вблизи Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24. Самолет поднимался с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции P-8A Poseidon совершал пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами. Накануне P-8A Poseidon провел многочасовой полет над международными водами центральной части Персидского залива к северу от Бахрейна до ОАЭ.

Усиление авиагруппировки США в Европе и ближе к Ближнему Востоку происходит на фоне заявлений администрации президента США Дональда Трампа о возможном ударе по Ирану в случае, если не будет достигнуто соглашение по его ядерной программе.

