На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?

Ульвия Худиева
11:02 1395

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации.

Как сообщает haqqin.az, об этом рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев. Он сообщил, что в 2018-2025 годах среднемесячная пенсия увеличилась с 208 манатов до 543 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту — с 234 манатов до 578 манатов. С учетом нового повышения среднемесячная пенсия и среднемесячная пенсия по возрасту вырастут до 593 и 632 манатов соответственно. Это означает 2,8-кратное увеличение средней месячной пенсии и 2,7-кратное увеличение средней месячной пенсии по возрасту по сравнению с 2018 годом.

Р.Мустафаев заявил, что на финансирование пенсий в этом году планируется выделить 7 миллиардов 993 миллиона манатов. Это свидетельствует о 2,3-кратном увеличении этих средств по сравнению с 2018 годом. Распоряжение главы государства предусматривает усиление социальной защиты 1,1 миллиона пенсионеров. Заместитель министра отметил, что новое распоряжение также увеличило пенсионные накопления, зарегистрированные на индивидуальных счетах застрахованных лиц к 1 января 2026 года, на 5,6 процента в соответствии с индексом потребительских цен прошлого года. 

Было отмечено, что, согласно новому распоряжению президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий», все пенсии, назначенные Министерством труда и социальной защиты населения до 1 января 2026 года, будут проиндексированы и увеличены на 9,3 процента с 1 января текущего года в соответствии с годовым темпом роста средней месячной заработной платы за 2025 год.

Также было заявлено, что пенсионный капитал лица, имеющего 50 тысяч манатов на личном счете, увеличится на 2 800 манатов. По словам Мустафаева, это означает, что пенсионный капитал будет увеличиваться не только за счет ежемесячных взносов на социальное страхование, но и за счет ежегодной индексации.

«Наша цель — не просто разовое повышение, а устойчивая и предсказуемая политика социального обеспечения», — сказал Мустафаев. Он добавил, что повышение будет автоматическим.

«Пенсионеру не нужно будет готовить какие-либо документы или обращаться в какое-либо учреждение», - подчеркнул замминистра.

