Казахстан прощается с суперпрезидентством

Казахстан завершает переход от суперпрезидентской модели государственного управления к президентской республике, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательное и логически выстроенное развитие политической системы Казахстана, основанное на концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство».

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», – сказал Токаев.

Он отметил, что предлагаемые изменения органично продолжают этот курс и в совокупности с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, поднимают вопрос о необходимости комплексной перезагрузки конституционных основ государства.