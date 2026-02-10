Денег нет, но вы плывите

Российские власти собираются увеличить срок службы речных и морских судов с 40 до 50 лет. Для этого Минтранс внес соответствующие поправки в законопроект, запрещающий эксплуатацию ветхих судов с 2030 года, сообщил «Ведомостям» осведомленный источник.

По его словам, одной из причин такого решения стало сокращение госфинансирования программы льготного лизинга гражданских судов на 2026–2028 годы почти вдвое — до 134,85 млрд руб. В результате количество судов, которое планируется построить по этой программе, уменьшилось с 260 до 219.

Также сказались сроки постройки судов на российских верфях. По словам собеседника «Ведомостей», в среднем один среднетоннажный корабль строят два года, а крупнотоннажный — три. При этом сдача часто задерживается на столько же. В итоге большинство уже заложенных судов верфи не успеют передать заказчикам к 2030 году, отметил источник.

До этого замминистра транспорта Александр Пошивай говорил, что для замены ветхого флота потребуется обновить 1714 судов в ближайшие четыре года. В то же время, по предварительным оценкам Минпромторга, в 2025 году российские верфи передали заказчикам 129 гражданских судов против 131-го в 2024-м.