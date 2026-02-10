Царукян идет на выборы в Армении

Глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян намерен принять участие в парламентских выборах с программой «Предложение для Армении», сообщают армянские СМИ.

Ранее об участии в выборах заявили правящая партия «Гражданский договор», экс-президент Роберт Кочарян, бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий инициативу «Крылья единства», а также движение «По-своему», идейным лидером которого является предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.

Кроме того, на выборах примут участие бывший мэр Еревана Айк Марутян с партией «Новая сила» и партия «Армянский национальный конгресс», список которой возглавит вице-председатель Левон Зурабян.

По данным армянских СМИ, выборы пройдут 7 июня 2026 года.