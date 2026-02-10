Макрон предупредил: США и Китай сметут Европу

Европа находится в состоянии «чрезвычайного положения» как с геополитической, так и с геоэкономической точек зрения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist.

Европейский союз должен вкладывать больше средств в развитие экономики и ускорять устранение препятствий на пути роста, иначе его могут «смести» американские технологии и импорт из Китая, полагает Макрон.

Французский лидер сделал это заявление накануне встречи ЕС 12 февраля, где будут обсуждаться меры по повышению конкурентоспособности союза.