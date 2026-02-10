Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью

Родственники граждан Азербайджана и этнических азербайджанцев, участвовавших в боевых действиях в Украине в составе российских подразделений, сообщают о 65 погибших и пропавших без вести и заявляют об отсутствии официальной информации о судьбе своих близких. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

По словам Ганиевой, ее брат ездил в воинскую часть сына и спрашивал, зачем его отправили на передовую, если он был сапером. «А они говорят, смотрите, вот его подпись: танковая дивизия, пехота, гранатометчик – сам расписался», – поделилась воспоминаниями мать.

Би-би-си, проанализировав открытые источники в РФ, Украине и Азербайджане, а также данные из социальных сетей, установила, что не менее 65 азербайджанцев, воевавших на стороне России, либо погибли (47), либо числятся пропавшими без вести (18).

Ее сын, 28-летний Нихад, исчез летом 2024 года. До этого он работал барменом в подмосковной Балашихе, затем подписал контракт и присоединился к российским войскам, участвующим в войне против Украины. По словам Ганиевой, сына направили в зону боевых действий в мае 2024 года. Перед этим он проходил боевую подготовку и поддерживал регулярную связь с семьей. В одном из последних разговоров сообщил матери, что находится в лесу и в ближайшее время не сможет выходить на связь. «Сказал: «Мама, я больше не смогу вам звонить, мы уезжаем далеко. Если будет сигнал — свяжусь». Потом он позвонил 21 июня, это был его последний звонок», – рассказала женщина.

Мать одного из пропавших без вести в ходе боевых действий – Гюльбениз Ганиева, рассказывая о судьбе своего сына, говорит: «С нетерпением жду его возвращения… Уже год и семь месяцев нет никаких новостей от моего ребенка. С июня ничего нет».

Официально Нихад был признан пропавшим без вести 30 июля 2025 года, хотя связь с ним оборвалась еще 21 июня. До этого, по словам матери, они созванивались почти каждый день. После известия об исчезновении сына женщина поехала в Москву, где сдала биологический материал для анализа ДНК. Однако результатов она до сих пор не получила.

Ранее Нихад проходил службу в армии Азербайджана во время Второй Карабахской войны. После демобилизации он жил то в Баку, то в Москве, получил водительские права и пытался устроиться на работу шофером. Перед последним отъездом в Россию он сказал матери, что намерен поступить на военную службу, но «в боевых действиях участвовать не будет». По словам Ганиевой, со временем она поняла, что сын заранее готовился к отправке на фронт и, вероятно, кто-то убедил его принять это решение.

Еще один пропавший – 34-летний Мехди Аббасов. Он исчез 7 мая 2025 года. Уроженец села Байханлы Джалилабадского района Азербайджана проходил службу в Луганской области. В Россию он уехал на заработки в марте 2023 года и работал на стройке. Его жена и трое детей остались в Азербайджане. По словам отца, Эльчина Аббасова, события развивались стремительно: 3 апреля сын подписал контракт, а уже 5 апреля его забрали. Мехди говорил, что обучение продлится три месяца, однако на фронт его отправили спустя всего десять дней. Связь с ним оборвалась 5 мая.

Отец сообщил, что ездил в Тамбов и Москву, также сдавал биоматериал для анализа ДНК, однако поиски не дали результатов. По его словам, ему сообщили, что сына вместе с еще 15 военнослужащими увезли в неизвестном направлении, и никто из них не вернулся. Семья Мехди не получает никаких выплат, поскольку он официально числится «не найденным».

Еще один случай – 53-летний Эльшан Сулейманов, проживавший в селе Беюк Бахманлы Физулинского района Азербайджана. Его брат Али Сулейманов рассказал, что в молодости, во время службы в советской армии, Эльшан получил черепно-мозговую травму и был признан негодным к военной службе. Позже он переехал в Россию, занимался торговлей, приобрел квартиру, автомобиль и дачу. В 1999 году он получил гражданство Российской Федерации. В марте 2025 года Эльшана Сулейманова мобилизовали по контракту. По мнению его брата, с таким состоянием здоровья его не должны были признать годным к боевой службе. Через восемь дней после призыва связь с ним пропала. Официально он был признан пропавшим без вести 28 апреля 2025 года.

Между тем Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана сообщали, что несколько граждан страны получили длительные сроки лишения свободы за участие в войне в Украине. Оба ведомства подтверждают, что граждане Азербайджана числятся среди погибших, пропавших без вести или попавших в плен, однако отмечают, что ни Россия, ни Украина не предоставляют подробной информации.

Согласно законодательству Азербайджана, участие в наемных боевых подразделениях, а также в вооруженных формированиях, не созданных властями страны, является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы сроком от восьми до двадцати лет, а в особо тяжких случаях – пожизненным заключением.

Некоторые родственники пропавших без вести полагают, что их близкие могут быть живы и находиться в украинском плену.