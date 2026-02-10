Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?

28 января Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики был организован круглый стол, посвященный итогам исполнения за прошлый год Государственной программы «О совершенствовании транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы». В мероприятии приняли участие эксперты и представители СМИ, в ходе которого были обсуждены обязательства, вытекающие из программы, а также работы, реализованные государственными структурами в течение 2025 года. Следует отметить, что утвержденная Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 января 2025 года Государственная программа поставила перед Бакинским метрополитеном весьма амбициозные и сложные задачи. Ввод в эксплуатацию 10 новых станций в течение пяти лет, разделение линий и реализация проектов, которые на протяжении многих лет оставались на повестке дня, но считались трудноосуществимыми, не могли не вызвать вопросов. Особое внимание в этом контексте привлекает проект разделения Зеленой и Красной линий, направленный на решение проблемы «узких мест» в метро.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что в Бакинском метрополитене предприняты важные шаги по расширению и модернизации инфраструктуры, впервые внедрен ряд инновационных и эффективных решений, а также фактически начато исполнение поручений, предусмотренных Государственной программой. Анализируя прошедший 2025 год, можно отметить наличие значительного числа позитивных тенденций. Однако на фоне роста численности населения и пассажиропотока не исключено, что предстоящие годы станут для Бакинского метрополитена серьезным испытанием. Масштаб и сложность мероприятий, предусмотренных Государственной программой, дают для этого достаточные основания. Согласно программе, до 2030 года в Баку планируется строительство и ввод в эксплуатацию 10 новых станций метро. Ключевую роль в достижении этих целей играют проект разделения Зеленой и Красной линий, а также ввод в эксплуатацию двух электродепо. Специалисты подчеркивают, что наличие современных депо является необходимым условием для строительства новых станций, поскольку они обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию подвижного состава, своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт. В этом контексте особое значение имеет возобновление строительства электродепо «Дарнагюль», работы по которому на протяжении многих лет были приостановлены. В настоящее время значительная часть строительных работ уже завершена. Депо считается одной из ключевых опор проекта разделения линий. Сообщается, что первая очередь электродепо «Дарнагюль», ввод которой ожидается в ближайшее время, будет обслуживать Зеленую линию. На территории площадью более 16 гектаров предусмотрено строительство свыше 40 объектов различного назначения. Вместе с тем в связи с проведением Азербайджанским государственным агентством автомобильных дорог строительства подземного автомобильного тоннеля, а также реконструкции пешеходного тоннеля, соединяющего улицу Абая Кунанбаева с жилым комплексом «Чинарлы», в график реализации проекта были внесены определенные коррективы. После завершения указанных работ планируется в кратчайшие сроки обеспечить подключение депо к железнодорожной и иной инфраструктуре.

Кроме того, в рамках программы запланировано завершение второй очереди электродепо «Ходжасан». Как уже отмечалось, одним из ключевых этапов развития Бакинского метрополитена стал переход проекта разделения Зеленой и Красной линий в активную фазу реализации. Начато строительство 200-метровых тоннелей, соединяющих участок «28 Мая – Низами», а также завершены земляные работы по двум шахтам для нового пешеходного тоннеля между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы».