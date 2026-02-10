Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?

28 января Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики был организован круглый стол, посвященный итогам исполнения за прошлый год Государственной программы «О совершенствовании транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы». В мероприятии приняли участие эксперты и представители СМИ, в ходе которого были обсуждены обязательства, вытекающие из программы, а также работы, реализованные государственными структурами в течение 2025 года.
Следует отметить, что утвержденная Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 января 2025 года Государственная программа поставила перед Бакинским метрополитеном весьма амбициозные и сложные задачи. Ввод в эксплуатацию 10 новых станций в течение пяти лет, разделение линий и реализация проектов, которые на протяжении многих лет оставались на повестке дня, но считались трудноосуществимыми, не могли не вызвать вопросов. Особое внимание в этом контексте привлекает проект разделения Зеленой и Красной линий, направленный на решение проблемы «узких мест» в метро.
В ходе мероприятия было подчеркнуто, что в Бакинском метрополитене предприняты важные шаги по расширению и модернизации инфраструктуры, впервые внедрен ряд инновационных и эффективных решений, а также фактически начато исполнение поручений, предусмотренных Государственной программой.
Анализируя прошедший 2025 год, можно отметить наличие значительного числа позитивных тенденций. Однако на фоне роста численности населения и пассажиропотока не исключено, что предстоящие годы станут для Бакинского метрополитена серьезным испытанием. Масштаб и сложность мероприятий, предусмотренных Государственной программой, дают для этого достаточные основания.
Согласно программе, до 2030 года в Баку планируется строительство и ввод в эксплуатацию 10 новых станций метро. Ключевую роль в достижении этих целей играют проект разделения Зеленой и Красной линий, а также ввод в эксплуатацию двух электродепо. Специалисты подчеркивают, что наличие современных депо является необходимым условием для строительства новых станций, поскольку они обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию подвижного состава, своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт.
В этом контексте особое значение имеет возобновление строительства электродепо «Дарнагюль», работы по которому на протяжении многих лет были приостановлены. В настоящее время значительная часть строительных работ уже завершена. Депо считается одной из ключевых опор проекта разделения линий. Сообщается, что первая очередь электродепо «Дарнагюль», ввод которой ожидается в ближайшее время, будет обслуживать Зеленую линию. На территории площадью более 16 гектаров предусмотрено строительство свыше 40 объектов различного назначения.
Вместе с тем в связи с проведением Азербайджанским государственным агентством автомобильных дорог строительства подземного автомобильного тоннеля, а также реконструкции пешеходного тоннеля, соединяющего улицу Абая Кунанбаева с жилым комплексом «Чинарлы», в график реализации проекта были внесены определенные коррективы. После завершения указанных работ планируется в кратчайшие сроки обеспечить подключение депо к железнодорожной и иной инфраструктуре.
Кроме того, в рамках программы запланировано завершение второй очереди электродепо «Ходжасан».
Как уже отмечалось, одним из ключевых этапов развития Бакинского метрополитена стал переход проекта разделения Зеленой и Красной линий в активную фазу реализации. Начато строительство 200-метровых тоннелей, соединяющих участок «28 Мая – Низами», а также завершены земляные работы по двум шахтам для нового пешеходного тоннеля между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы».
Ожидается, что в текущем году будет введена в эксплуатацию станция с условным наименованием «B-04», строительные и отделочные работы на которой были существенно ускорены в прошлом году. В перспективе эта станция сыграет важную роль в регулировании пассажиропотока по Фиолетовой линии в направлении центра города и пригородных зон. Наряду с этим в 2025 году был завершен очередной этап реконструкции тупикового пути на станции «Ази Асланов», а на станции «Ичеришехер» начато строительство камеры оборота поездов.
В течение года особое внимание уделялось вопросам доступности. Помимо ввода в эксплуатацию 20 вагонов нового поколения, на порядка 20 станциях и переходах были установлены тактильные полосы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Представленные отчеты, хронология реализации и уровень межведомственной координации свидетельствуют о том, что прошедший год стал в определенной степени переломным для Бакинского метрополитена. Особенно заметны шаги в направлении цифровизации, которые сделали услуги метро более доступными. Среди ключевых достижений — сокращение интервалов движения поездов на всех линиях, запуск в часы пик 34 пар поездов на участке «28 Мая – Ахмедли» (впервые в истории метрополитена), что позволило снизить интервал до 1 минуты 45 секунд, а также внедрение на всех станциях системы бесконтактной оплаты с использованием банковских карт с поддержкой NFC.
В 2025 году Бакинский метрополитен обслужил около 227 миллионов пассажиров. Реализованные проекты и нововведения в определенной степени оправдали общественное доверие. Однако сохранение этого доверия и обеспечение устойчивого развития в условиях растущего спроса станет более сложной задачей. В частности, в рамках проекта разделения линий в предстоящий период не исключены временные ограничения для пассажиров, связанные с проведением тоннельных и строительных работ.
Таким образом, несмотря на обнадеживающие результаты, впереди еще значительный объем работ. Остается надежда, что профильные структуры смогут обеспечить скоординированную и ответственную реализацию задач, поставленных главой государства, с минимальными трудностями для пассажиров.