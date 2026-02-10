USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Юг России трясет

11:36 1069

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае (РФ) в районе Анапы и Новороссийска произошло землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчков находился в море более чем в 20 км от побережья.

Местные жители рассказали, что подземные толчки начались около 2 часов ночи и ощущались даже в квартирах. Там дрожали полки, звенела посуда, многие проснулись от вибрации.

По данным, размещенным на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 10 км – в 35 км к северо-западу от Новороссийска и 13 км к северо-востоку от Анапы. Землетрясение зафиксировано в 02.21 мск. (03.21 по Баку). По информации главы города Андрея Кравченко, подземные толчки произошли на расстоянии около 30 км от города.

«Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей - на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», - проинформировал он. По его словам, объекты инфраструктуры не подверглись серьезному разрушению и информации о пострадавших нет. В то же время россияне отмечают, что в отдельных домах появились трещины на потолках и частично осыпалась плитка.

Землетрясение ощутили и в Анапе. По информации Анапской сейсмической станции, эпицентр находился в 33 км от Анапы. В этом курортном городе также никаких повреждений нет.

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 629
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1014
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7983
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 437
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 665
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1822
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1109
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1402
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1660
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6289
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1318

ЭТО ВАЖНО

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 629
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1014
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7983
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 437
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 665
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1822
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1109
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1402
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1660
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6289
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1318
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться