Юг России трясет

Местные жители рассказали, что подземные толчки начались около 2 часов ночи и ощущались даже в квартирах. Там дрожали полки, звенела посуда, многие проснулись от вибрации.

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае (РФ) в районе Анапы и Новороссийска произошло землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчков находился в море более чем в 20 км от побережья.

По данным, размещенным на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 10 км – в 35 км к северо-западу от Новороссийска и 13 км к северо-востоку от Анапы. Землетрясение зафиксировано в 02.21 мск. (03.21 по Баку). По информации главы города Андрея Кравченко, подземные толчки произошли на расстоянии около 30 км от города.

«Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей - на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», - проинформировал он. По его словам, объекты инфраструктуры не подверглись серьезному разрушению и информации о пострадавших нет. В то же время россияне отмечают, что в отдельных домах появились трещины на потолках и частично осыпалась плитка.

Землетрясение ощутили и в Анапе. По информации Анапской сейсмической станции, эпицентр находился в 33 км от Анапы. В этом курортном городе также никаких повреждений нет.