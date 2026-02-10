Одно слово в новой конституции заменили: что с русским языком?

Формулировка об использовании русского языка в проекте новой конституции Казахстана была изменена, сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

«В статье 9 новой конституции слово «тең» («равный») заменено на «қатар» («наряду»)», – сказал Нурмуханов.

В Казахстане продолжается комплексная переработка текста конституции, которую в парламенте страны называют «пересмотром архитектуры государства». Инициатива реформы была озвучена президентом Касым-Жомартом Токаевым 8 сентября 2025 года в Послании народу и предполагает переход к однопалатному парламенту.

Проект новой конституции был опубликован 31 января. Среди ключевых идей документа – развитие образования и науки, поддержка культуры и инноваций, а также защита прав граждан в цифровой среде. Главные положения проекта направлены на усиление «человекоцентричности» государства.

Преобразования отражают курс на построение «справедливого Казахстана» по формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», провозглашенной Токаевым после январских событий 2022 года. Срок его президентства истекает в 2029 году, и дальнейшее переизбрание невозможно.