USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Переговоры Россия-Украина: Москва говорит о «большой дистанции»

11:53 466

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по прекращению российско-украинской войны продолжаются, но на этом пути предстоит пройти еще «большую дистанцию».

В интервью НТВ глава МИД РФ призвал не впадать в «восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского». «Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби — там впереди еще большая дистанция», — заявил Лавров.

Россия, Украина и США провели два раунда переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй — 4-5 февраля. Стороны договорились об обмене пленными — 157 на 157 человек. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры прошли «конструктивно».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, США предлагают завершить войну до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет — выборы в Конгресс. Госсекретарь США Марко Рубио по итогам первых переговоров в Абу-Даби заявлял, что рамках подготовки мирного плана единственным нерешенным остался территориальный вопрос. Зеленский отмечал, что вопрос территорий может быть решен только при условии его личной встречи с Владимиром Путиным.

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 637
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1016
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7986
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 440
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 667
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1824
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1114
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1403
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1663
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6290
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1320

ЭТО ВАЖНО

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 637
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1016
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7986
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 440
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 667
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1824
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1114
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1403
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1663
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6290
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1320
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться