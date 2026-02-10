Американцы передают командование пунктами НАТО

Соединенные Штаты передадут два главных командных пункта НАТО – в Неаполе и Норфолке – европейским офицерам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник.

Этот шаг отвечает требованиям президента США Дональда Трампа, который хочет, чтобы европейские страны взяли на себя больше ответственности за безопасность. Его администрация призвала военный альянс, в котором долго доминировали Соединенные Штаты, стать НАТО под руководством Европы.

В рамках перестановки командования европейские офицеры возьмут на себя командование Объединенными силами НАТО в Неаполе и Объединенными силами в Норфолке, оба из которых сейчас возглавляют адмиралы США, сообщил источник.

Однако США возьмут на себя руководство тремя командованиями, несколько ниже в иерархии, но несущие значительную ответственность за операции – Командованием ВВС, Командованием морских сил и Командованием сухопутных войск, сообщили военный источник и еще один человек, знакомый с ситуацией.

На вопрос о планируемых изменениях чиновник НАТО ответил: «Союзники договорились о новом распределении ответственности старших офицеров в командной структуре НАТО, в которой европейские союзники, включая новейших членов НАТО, будут играть более заметную роль в военном руководстве альянса».

Чиновник сказал, что решение касается «планирования будущих ротаций», и больше деталей будет предоставлено впоследствии.