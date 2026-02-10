Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи

Согласно сообщению казахстанских СМИ, на расширенном заседании правительства Токаев отметил, что из бесед с некоторыми членами кабинета стало ясно – чиновники не проявляют должного внимания к его выступлениям.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил членов правительства в том, что они не изучают его выступления и интервью, из-за чего поручения исполняются ненадлежащим образом, а также иногда предоставляют ему ложные сведения.

«Под влиянием интернета, видимо, сложно стало читать длинные тексты. Тем более что появилась возможность прослушивать тексты, в том числе содержание книг и статей. Но это не красит государственных служащих. Надо читать, читать, еще раз читать. Иначе, дойдя до пенсионного возраста, можно утратить необходимые когнитивные способности», – подчеркнул президент.

Токаев также усомнился в достоверности официальной статистики. По его словам, после введения нового налогового кодекса более 180 тыс. граждан якобы вышли в легальное поле, однако он отметил, что ведомственные данные не всегда соответствуют реальности. «Приходится каждый раз говорить «если», потому что иногда ведомственная информация не соответствует действительности. Об этом надо прямо говорить», – указал глава государства.

Президент также раскритиковал привычку «осваивать» бюджетные средства к концу года, называя подобные действия «сумасбродством» и «просто тратами». Он поручил прекратить финансирование неэффективных проектов только из страха неосвоения средств или по субъективным мотивам.

«Пересматривайте все правила игры. Сейчас новое время наступило», – подчеркнул Токаев. Он призвал сосредоточиться на реальной эффективности государственных инвестиций, провести ревизию бюджетных программ, сократить неэффективные расходы и проявлять строгость при их контроле.