USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи

12:02 672

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил членов правительства в том, что они не изучают его выступления и интервью, из-за чего поручения исполняются ненадлежащим образом, а также иногда предоставляют ему ложные сведения.

Согласно сообщению казахстанских СМИ, на расширенном заседании правительства Токаев отметил, что из бесед с некоторыми членами кабинета стало ясно – чиновники не проявляют должного внимания к его выступлениям.

«Под влиянием интернета, видимо, сложно стало читать длинные тексты. Тем более что появилась возможность прослушивать тексты, в том числе содержание книг и статей. Но это не красит государственных служащих. Надо читать, читать, еще раз читать. Иначе, дойдя до пенсионного возраста, можно утратить необходимые когнитивные способности», – подчеркнул президент.

Токаев также усомнился в достоверности официальной статистики. По его словам, после введения нового налогового кодекса более 180 тыс. граждан якобы вышли в легальное поле, однако он отметил, что ведомственные данные не всегда соответствуют реальности. «Приходится каждый раз говорить «если», потому что иногда ведомственная информация не соответствует действительности. Об этом надо прямо говорить», – указал глава государства.

Президент также раскритиковал привычку «осваивать» бюджетные средства к концу года, называя подобные действия «сумасбродством» и «просто тратами». Он поручил прекратить финансирование неэффективных проектов только из страха неосвоения средств или по субъективным мотивам.

«Пересматривайте все правила игры. Сейчас новое время наступило», – подчеркнул Токаев. Он призвал сосредоточиться на реальной эффективности государственных инвестиций, провести ревизию бюджетных программ, сократить неэффективные расходы и проявлять строгость при их контроле.

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 641
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1017
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7987
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 441
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 673
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1828
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1116
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1405
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1663
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6291
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1321

ЭТО ВАЖНО

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 641
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1017
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7987
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 441
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 673
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1828
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1116
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1405
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1663
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6291
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1321
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться