Стало известно о состоянии пострадавшей в бакинском лицее

Появилась новая информация о состоянии преподавателя математики Шахлы Кямиловой, пострадавшей в результате вооруженного нападения ученика 10-го класса в бакинском лицее İdrak.

Как сообщили в Клиническом медицинском центре, пациентка 1997 года рождения продолжает получать необходимое лечение в нейрохирургическом отделении. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, инцидент произошел 6 февраля в лицее İdrak в Баку. Учащийся 10-го класса Э.Ш. открыл огонь по педагогу Шахле Кямиловой. Пострадавшую доставили в Клинический медицинский центр, где ей была проведена хирургическая операция.

По данному факту прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Постановлением Бинагадинского районного суда в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.