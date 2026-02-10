USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Стало известно о состоянии пострадавшей в бакинском лицее

12:03 554

Появилась новая информация о состоянии преподавателя математики Шахлы Кямиловой, пострадавшей в результате вооруженного нападения ученика 10-го класса в бакинском лицее İdrak.

Как сообщили в Клиническом медицинском центре, пациентка 1997 года рождения продолжает получать необходимое лечение в нейрохирургическом отделении. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, инцидент произошел 6 февраля в лицее İdrak в Баку. Учащийся 10-го класса Э.Ш. открыл огонь по педагогу Шахле Кямиловой. Пострадавшую доставили в Клинический медицинский центр, где ей была проведена хирургическая операция.

По данному факту прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Постановлением Бинагадинского районного суда в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 645
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1019
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7989
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 442
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 674
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1830
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1116
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1406
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1664
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6291
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1321

ЭТО ВАЖНО

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 645
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1019
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7989
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 442
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 674
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1830
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1116
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1406
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1664
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6291
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1321
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться