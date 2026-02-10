USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Белый дом снимает запреты

Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов (EPA) под руководством администрации президента США Дональда Трампа объявило о полной отмене исторической политики ограничения выбросов для электростанций и автомобильной отрасли. Этот шаг является частью стратегии президента по дерегуляции энергетического сектора. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение об отмене лимитов на выбросы углекислого газа рассматривается как одно из наиболее радикальных изменений во внутренней политике США. Новые правила позволят компаниям работать по менее строгим стандартам, что по расчетам администрации должно стимулировать внутреннее производство энергии и снизить цены для потребителей.

«Это проложит путь для американских компаний к росту без чрезмерного бремени бюрократических ограничений», – отмечают представители EPA в комментарии Bloomberg.

Администрация Трампа настаивает, что предыдущие нормы были слишком обременительны для угольной и газовой промышленности. Отмена политики также затрагивает стандарты топливной эффективности автотранспорта, что позволит автопроизводителям замедлить переход на электромобили.

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
