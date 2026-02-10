Белый дом снимает запреты

Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов (EPA) под руководством администрации президента США Дональда Трампа объявило о полной отмене исторической политики ограничения выбросов для электростанций и автомобильной отрасли. Этот шаг является частью стратегии президента по дерегуляции энергетического сектора. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение об отмене лимитов на выбросы углекислого газа рассматривается как одно из наиболее радикальных изменений во внутренней политике США. Новые правила позволят компаниям работать по менее строгим стандартам, что по расчетам администрации должно стимулировать внутреннее производство энергии и снизить цены для потребителей.

«Это проложит путь для американских компаний к росту без чрезмерного бремени бюрократических ограничений», – отмечают представители EPA в комментарии Bloomberg.

Администрация Трампа настаивает, что предыдущие нормы были слишком обременительны для угольной и газовой промышленности. Отмена политики также затрагивает стандарты топливной эффективности автотранспорта, что позволит автопроизводителям замедлить переход на электромобили.