Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу бывшего заместителя начальника Управления полиции на воздушном транспорте Министерства внутренних дел полковника Расима Илдырыма, руководителя Общественного центра просвещения азербайджанцев мира Заура Мирзазаде и секретаря избирательной комиссии Балакенского районного избирательного округа Гошгара Мамедова, обвиняемых в мошенничестве на сумму более полумиллиона.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Фахри Мамедова прокурор выступил с заявлением и потребовал приговорить Расима Илдырыма, Заура Мирзазаде и Гошгара Мамедова к 12 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он предложил отменить домашний арест и арестовать их в зале суда. Представитель потерпевшего по делу согласился с заявлением прокурора и потребовал удовлетворить их гражданский иск.

Судебное разбирательство продолжится 24 февраля.

Напомним, потерпевшим по делу проходит Гурбан Пириев, житель Балакенского района, ранее занимавший различные должности в госструктурах, бывший директор грузинского филиала ОАО Azəryolservis. Выяснилось, что обвиняемые обманули Гурбана Пириева, пообещав назначить его на должность главы исполнительной власти одного из районов. Илдырым ложно представил другого обвиняемого, Гошгара Мамедова, как высокопоставленного чиновника, работающего в Администрации президента, и заявил, что «он решит все вопросы». Пириев в разное время передал Илдырыму и другим более полумиллиона наличными, а также золотых ювелирных изделий стоимостью 34 тысячи манатов за назначение на должность главы исполнительной власти.

Отметим, что один из братьев Илдырыма — бывший прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, другой — основатель ныне ликвидированного «Амрахбанка» Юнус Илдырымзаде.