Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

«Россия у наших дверей»: Макрон призвал к переговорам

12:17

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил ряду европейских коллег восстановить прямой диалог с Россией, чтобы при обсуждении российско-украинской войны не зависеть от посредников. Об этом он сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung (SZ).

По словам Макрона, географическое положение Европы остается неизменным, независимо от того, «нравится нам Россия или нет», она «прямо у наших дверей». «Именно поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог. Для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы», – отметил французский лидер.

Париж восстановил канал для контактов с Москвой «на техническом уровне», добавил Макрон. Он выразил надежду, что Европейский союз сможет выработать «организованный европейский подход» для взаимодействия с Россией. «Не должно быть слишком много собеседников; необходим мандат, простое представительство – посмотрим, как мы организуемся, но должна быть возможность возобновить диалог с Россией. Почему? Потому что в день, когда наступит мир, этот мир будет распространяться и на Европу», – подчеркнул французский лидер.

Макрон также поднял вопрос участия в переговорах относительно того, могут ли американские дипломаты определять сроки вступления Украины в ЕС. «Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение – это хорошо; оно нам необходимо. Поэтому мы не должны бояться быть самими собой. Это в интересах Европы», – сказал он.

Как сообщал L'Express, в начале февраля в Москву приезжал советник Макрона Эммануэль Бонн для встречи с помощником российского президента Юрием Ушаковым. По информации Bloomberg, цель визита заключалась в том, чтобы убедить Москву признать роль Европы в принятии решений по безопасности на континенте. Кремль не подтвердил и не опроверг визит Бонна.

Ранее сам Макрон говорил о подготовке «возможного обмена репликами» с российским коллегой Владимиром Путиным. Контакты между представителями президентов Франции и России продолжаются, однако конкретных договоренностей пока нет, отмечали в Кремле.

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 653
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1027
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7993
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 449
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 679
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1836
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1123
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1410
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1669
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6292
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1323

