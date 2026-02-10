«Россия у наших дверей»: Макрон призвал к переговорам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил ряду европейских коллег восстановить прямой диалог с Россией, чтобы при обсуждении российско-украинской войны не зависеть от посредников. Об этом он сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung (SZ).

По словам Макрона, географическое положение Европы остается неизменным, независимо от того, «нравится нам Россия или нет», она «прямо у наших дверей». «Именно поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог. Для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы», – отметил французский лидер.

Париж восстановил канал для контактов с Москвой «на техническом уровне», добавил Макрон. Он выразил надежду, что Европейский союз сможет выработать «организованный европейский подход» для взаимодействия с Россией. «Не должно быть слишком много собеседников; необходим мандат, простое представительство – посмотрим, как мы организуемся, но должна быть возможность возобновить диалог с Россией. Почему? Потому что в день, когда наступит мир, этот мир будет распространяться и на Европу», – подчеркнул французский лидер.

Макрон также поднял вопрос участия в переговорах относительно того, могут ли американские дипломаты определять сроки вступления Украины в ЕС. «Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение – это хорошо; оно нам необходимо. Поэтому мы не должны бояться быть самими собой. Это в интересах Европы», – сказал он.

Как сообщал L'Express, в начале февраля в Москву приезжал советник Макрона Эммануэль Бонн для встречи с помощником российского президента Юрием Ушаковым. По информации Bloomberg, цель визита заключалась в том, чтобы убедить Москву признать роль Европы в принятии решений по безопасности на континенте. Кремль не подтвердил и не опроверг визит Бонна.

Ранее сам Макрон говорил о подготовке «возможного обмена репликами» с российским коллегой Владимиром Путиным. Контакты между представителями президентов Франции и России продолжаются, однако конкретных договоренностей пока нет, отмечали в Кремле.