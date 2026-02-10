USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку

12:16 655

Армянская диаспора в США пытается использовать визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в регион для давления на Баку и выдвижения требований, связанных с осужденными за военные преступления представителями бывшего карабахского режима.

В преддверии визита Вэнса в Баку армянские лоббистские структуры активизировали кампанию с целью привлечь внимание американской стороны к фигурам экс-главы сепаратистов Араика Арутюняна и его окружения, добиваясь включения вопроса их освобождения в повестку Вашингтона. С соответствующими призывами к Вэнсу выступили католикос Киликийский Арам I, а также Армянский национальный комитет Америки (ANCA). В рамках кампании в офис вице-президента США были направлены тысячи обращений с требованием встретиться в Баку с так называемыми «армянскими пленными» и настаивать на их освобождении. Аналогичные заявления распространили действующие в США армянские организации и структуры, позиционирующие себя как «правозащитные».

Параллельно сторонники бывшего карабахского режима провели акцию в Ереване под лозунгами освобождения осужденных. Для повышения эффективности давления в кампании делается акцент на религиозную риторику и апелляции к «христианской солидарности».

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 656
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1028
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7994
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 450
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 682
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1838
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1125
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1410
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1671
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6292
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1323

ЭТО ВАЖНО

Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 656
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 1028
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 7994
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
Дело экс-полковника Илдырыма: прокурор требует 12 лет
12:11 450
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
Токаев раскритиковал правительство и обвинил во лжи
12:02 682
Казахстан прощается с суперпрезидентством
Казахстан прощается с суперпрезидентством
11:08 1838
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью
Азербайджанцы на войне в Украине: семьи сталкиваются с полной неизвестностью репортаж Би-би-си
11:28 1125
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
На сколько вырастут пенсии в Азербайджане после индексации?
11:02 1410
Ядерный выбор Армении
Ядерный выбор Армении
10:44 1671
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема; все еще актуально
9 февраля 2026, 20:19 6292
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
Большие планы: Торговая палата США в Азербайджане
10:28 1323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться