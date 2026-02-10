Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку

Армянская диаспора в США пытается использовать визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в регион для давления на Баку и выдвижения требований, связанных с осужденными за военные преступления представителями бывшего карабахского режима.

В преддверии визита Вэнса в Баку армянские лоббистские структуры активизировали кампанию с целью привлечь внимание американской стороны к фигурам экс-главы сепаратистов Араика Арутюняна и его окружения, добиваясь включения вопроса их освобождения в повестку Вашингтона. С соответствующими призывами к Вэнсу выступили католикос Киликийский Арам I, а также Армянский национальный комитет Америки (ANCA). В рамках кампании в офис вице-президента США были направлены тысячи обращений с требованием встретиться в Баку с так называемыми «армянскими пленными» и настаивать на их освобождении. Аналогичные заявления распространили действующие в США армянские организации и структуры, позиционирующие себя как «правозащитные».

Параллельно сторонники бывшего карабахского режима провели акцию в Ереване под лозунгами освобождения осужденных. Для повышения эффективности давления в кампании делается акцент на религиозную риторику и апелляции к «христианской солидарности».