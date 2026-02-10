USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Симонян обсудил с Лавровым «все наболевшие темы»

12:27 222

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве были обсуждены все наболевшие вопросы, волнующие Ереван и Москву.

«Мы беседовали больше полутора часов. Понятно, что есть вещи, о которых я не могу говорить публично… Но мы затронули все беспокоящие нас вопросы», — заявил Симонян журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли обвинения армянских властей в адрес России по поводу так называемых «гибридных угроз».

Среди ключевых тем переговоров с Лавровым Симонян отметил инвестиции в Армению, межрегиональное сотрудничество и проведение культурных мероприятий.

По его словам, он поименно назвал всех лиц, которые в России периодически выступают с резонансными заявлениями, в том числе упомянув высказывание Владимира Соловьева о проведении СВО. «Я даже сказал, что говорят о проведении СВО в Армении», — отметил Симонян.

В ответ российская сторона заявила, что подобные высказывания являются мнением частных лиц. «Все, что я здесь говорю вам, я говорил и там», — подчеркнул председатель Национального собрания Армении.

Он также сообщил, что российские партнеры заявили об отсутствии намерений вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Армении. По словам Симоняна, при наличии определенных обеспокоенностей в целом российская сторона пожелала успехов правящей силе на предстоящих выборах.

Визит спикера парламента Армении Алена Симоняна в Россию состоялся 4–7 февраля.

