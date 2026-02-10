В Турции 6-е заседание Нацплатформы пищевых технологий, созданной по инициативе ТАУ

Шестое заседание Национальной платформы пищевых технологий прошло в Анкаре по инициативе Турецко-азербайджанского университета (ТАУ) под руководством известного профессора в области пищевой инженерии Университета Хаджеттепе Вурала Гёкмена.
По инициативе и при содействии ТАУ была организована академическая поездка в Университет Хаджеттепе в Турции для делегации, состоящей из специалистов из шести высших учебных заведений Азербайджана, где преподается пищевая инженерия.
В ходе визита делегация в составе преподавателей Азербайджанского технического университета, Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского государственного университета, Бакинского инженерного университета и Азербайджанского университета туризма и менеджмента во главе с руководителем программы пищевой инженерии ТАУ Умраном Уйгуном ознакомилась с научно-исследовательской инфраструктурой факультета пищевой инженерии Университета Хаджеттепе.
Сначала руководитель программы пищевой инженерии в Университете Хаджеттепе Али Топчу приветствовал академическую делегацию из Азербайджана и представил гостям преподавательский состав университета. Затем была предоставлена общая информация о преподавательской и исследовательской деятельности факультета. Профессора и преподаватели из Азербайджана подробно ознакомились с образовательными программами и учебными планами, реализуемыми в области пищевой инженерии в Университете Хаджеттепе, а также посетили студенческие и исследовательские лаборатории.
Во второй половине дня были представлены доклады о научных исследованиях, текущих проектах и научно-исследовательских работах, проводимых в более чем 10 научно-исследовательских лабораториях и более чем 7 учебных лабораториях Университета Хаджеттепе. В ходе встречи преподаватели ознакомились с кафедрами биоактивных пищевых продуктов, инструментального анализа, исследований в области пищевых продуктов и биотехнологий (FoodOmics), пищевой микробиологии, качества и безопасности пищевых продуктов (FoQuS), молочных технологий, Hububat (зерновых) и маслотехнологий, методов экспресс-анализа, а также специализированными научно-исследовательскими лабораториями Университета Хаджеттепе. Преподаватели университета предоставили подробную информацию о современном оборудовании, используемом в лабораториях, и применяемых научных подходах.
Было подчеркнуто, что подобные взаимные академические визиты в рамках программы создают важную основу для проведения совместных научных исследований, реализации проектов и расширения академического сотрудничества в будущем.