Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне

обновлено 16:41
16:41 2061

Удар США по Ирану может перерасти в более широкий региональный конфликт, заявил Расул Санаеирад, заместитель по политическим вопросам в идеолого-политическом управлении канцелярии верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Возможно, враг думает, что сможет развязать ограниченную и контролируемую войну, однако эта война может превратиться в неограниченную, разрушительную и региональную», — сказал он.

Расул Санаеирад, ссылаясь на «послужной список врага, отмеченный недобросовестностью и обманом», заявил, что Иран ведет переговоры с Вашингтоном, одновременно сохраняя полную готовность к войне.

А Мохаммадреза Мохсени Сани, член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, заявил, что Иран готов к возможной атаке, «потому что совсем не доверяем Соединенным Штатам и переговорам с ними».

Генеральный штаб ВС Ирана заявил, что страна ответит на любые «угрозы, заговоры и чрезмерные требования» на фоне напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. В заявлении Генштаба говорилось, что вооруженные силы «будут стоять мощно и непоколебимо» и отвечать на угрозы «более сокрушительным и масштабным ответом».

* * * 13:41

Власти Израиля не решатся напасть на Иран, не согласовав свои действия с США, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Опыт показывает, что действия, предпринимаемые израильским режимом, обязательно осуществляются с согласия и сотрудничества с США. Поэтому в случае агрессии ответ Исламской Республики Иран заставит их пожалеть о содеянном», - сказал Багаи в ходе еженедельного брифинга.

Что касается переговоров с США, то Багаи заявил, что Иран не планировал менять формат на последующих раундах переговоров, консультации продолжатся в непрямом формате: «Пока нет планов менять формат переговоров. То есть в будущем переговоры будут продолжаться в том же виде, как и на этом этапе».

Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

