У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне

Удар США по Ирану может перерасти в более широкий региональный конфликт, заявил Расул Санаеирад, заместитель по политическим вопросам в идеолого-политическом управлении канцелярии верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Возможно, враг думает, что сможет развязать ограниченную и контролируемую войну, однако эта война может превратиться в неограниченную, разрушительную и региональную», — сказал он.

Расул Санаеирад, ссылаясь на «послужной список врага, отмеченный недобросовестностью и обманом», заявил, что Иран ведет переговоры с Вашингтоном, одновременно сохраняя полную готовность к войне.

А Мохаммадреза Мохсени Сани, член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, заявил, что Иран готов к возможной атаке, «потому что совсем не доверяем Соединенным Штатам и переговорам с ними».

Генеральный штаб ВС Ирана заявил, что страна ответит на любые «угрозы, заговоры и чрезмерные требования» на фоне напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. В заявлении Генштаба говорилось, что вооруженные силы «будут стоять мощно и непоколебимо» и отвечать на угрозы «более сокрушительным и масштабным ответом».