Новость дня
Азербайджанскую промышленность проверили на безопасность

13:55 444

В Госагентстве по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горнорудной сфере Министерства по чрезвычайным ситуациям 10 февраля состоялась пресс‑конференция по итогам прошлого года.

На встрече с прессой руководитель структуры Вюсал Агаев сообщил представителям СМИ, что в 2025 году Госагентство продолжало деятельность в рамках своих полномочий по обеспечению единой государственной политики и регулирования в области технической безопасности в промышленности и горнорудных работах на территории Азербайджана.

Отмечено, что в течение года Агентство провело технические обследования на 3561 объекте с повышенной опасностью (предприятии), охватив 37 569 единиц оборудования и установок, по итогам чего было составлено 6603 акта. В актах зафиксировано 14 992 нарушения, по которым приняты меры в соответствии с законодательством. Эксплуатация 144 единиц оборудования, находившихся в опасном состоянии, была ограничена.

Кроме того, по техническим устройствам и оборудованию, эксплуатируемым на опасных объектах, юридическим и физическим лицам выдано 14 325 сертификатов технической безопасности (всего 2696 субъектам). Для контроля соблюдения требований технической безопасности были проверены знания 5097 работников, которым затем выдали соответствующие удостоверения.

В соответствии с поступившими обращениями Агентство выдало юридическим и физическим лицам 1087 выписок о регистрации опасных объектов в Едином государственном реестре, а также 3405 свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Общее число зарегистрированных экспертных заключений составило 5494.

Сообщалось, что в отчетный период на основании обращений, поступивших через систему (портал) разрешений на эксплуатацию объектов нежилого назначения, были проведены обследования 26 192 объектов. По 25 682 объектам выдан положительный отзыв о допуске к эксплуатации, по 510 объектам — отрицательный.

Также зарегистрировано 1523 единицы технологического транспорта, проведен технический осмотр 2016 единиц технологических и других механических транспортных средств, 248 транспортных средств были перерегистрированы, а 292 — сняты с учета.

Кроме того, 6637 работников прошли учебные курсы по изучению правил и норм технической безопасности и охраны труда, организованные Агентством, и получили соответствующие сертификаты. Проведены безопасные испытания 195 подъемных и буровых установок. Выполнена дефектоскопия 2228 единиц оборудования, 43 сварных соединений и 1326 метров манифольдных трубопроводов; 143 единицы оборудования были протестированы, а 295 единиц прошли внутренний осмотр.

По автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы, проведено 2269 технических осмотров, выполнено 1202 операции по мойке и дегазации, а также проведен технический осмотр 1643 единиц технологического и другого механического транспорта.

В отчетный период через центры ASAN xidmət юридическим и физическим лицам было выдано 2257 документов на основании обращений о регистрации опасных объектов в Едином государственном реестре. Кроме того, 1300 предпринимательским субъектам были разъяснены требования «Правил ведения Единого государственного реестра опасных объектов», утвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджана №163 от 21 мая 2025 года.

Государственное агентство по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горнорудной сфере продолжает деятельность по обеспечению технической безопасности в этих областях на территории республики.

После этого были даны ответы на вопросы представителей СМИ.

