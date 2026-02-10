Азербайджанскую промышленность проверили на безопасность

В Госагентстве по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горнорудной сфере Министерства по чрезвычайным ситуациям 10 февраля состоялась пресс‑конференция по итогам прошлого года. На встрече с прессой руководитель структуры Вюсал Агаев сообщил представителям СМИ, что в 2025 году Госагентство продолжало деятельность в рамках своих полномочий по обеспечению единой государственной политики и регулирования в области технической безопасности в промышленности и горнорудных работах на территории Азербайджана.

Отмечено, что в течение года Агентство провело технические обследования на 3561 объекте с повышенной опасностью (предприятии), охватив 37 569 единиц оборудования и установок, по итогам чего было составлено 6603 акта. В актах зафиксировано 14 992 нарушения, по которым приняты меры в соответствии с законодательством. Эксплуатация 144 единиц оборудования, находившихся в опасном состоянии, была ограничена. Кроме того, по техническим устройствам и оборудованию, эксплуатируемым на опасных объектах, юридическим и физическим лицам выдано 14 325 сертификатов технической безопасности (всего 2696 субъектам). Для контроля соблюдения требований технической безопасности были проверены знания 5097 работников, которым затем выдали соответствующие удостоверения. В соответствии с поступившими обращениями Агентство выдало юридическим и физическим лицам 1087 выписок о регистрации опасных объектов в Едином государственном реестре, а также 3405 свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Общее число зарегистрированных экспертных заключений составило 5494. Сообщалось, что в отчетный период на основании обращений, поступивших через систему (портал) разрешений на эксплуатацию объектов нежилого назначения, были проведены обследования 26 192 объектов. По 25 682 объектам выдан положительный отзыв о допуске к эксплуатации, по 510 объектам — отрицательный.