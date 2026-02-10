USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Милли Меджлис одобрил новые скоростные нормы для платных дорог

14:10 859

На платных дорогах устанавливается отдельный скоростной режим.

Как сообщается, это предусмотрено поправками к закону «О дорожном движении», вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в целях отдельного регулирования скоростного режима на платных автомагистралях за пределами населенных пунктов предлагается установить следующие ограничения максимальной скорости движения:

для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны — не более 130 км/ч;

для автобусов, легковых автомобилей с прицепом, а также грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны — не более 90 км/ч.

Кроме того, поправками к закону предусмотрено, что транспортное средство, доставленное на стоянку и помещенное на хранение, будет возвращено владельцу сразу после уплаты установленного сбора.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1236
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1325
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2427
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13327
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 947
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2135
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1510
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1850
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1658
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2743
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2388

ЭТО ВАЖНО

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1236
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1325
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2427
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13327
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 947
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2135
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1510
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1850
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1658
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2743
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2388
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться