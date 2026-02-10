Милли Меджлис одобрил новые скоростные нормы для платных дорог

Как сообщается, это предусмотрено поправками к закону «О дорожном движении», вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в целях отдельного регулирования скоростного режима на платных автомагистралях за пределами населенных пунктов предлагается установить следующие ограничения максимальной скорости движения:

для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны — не более 130 км/ч;

для автобусов, легковых автомобилей с прицепом, а также грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны — не более 90 км/ч.

Кроме того, поправками к закону предусмотрено, что транспортное средство, доставленное на стоянку и помещенное на хранение, будет возвращено владельцу сразу после уплаты установленного сбора.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.