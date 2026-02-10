Асбест запретят и в Азербайджане

Сегодня Милли Меджлис принял в последнем чтении проект поправок к закону «О перечне предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)», предусматривающий запрет на использование асбеста и асбестсодержащих материалов и изъятие его из гражданского оборота. При рассмотрении законопроекта был учтен международный опыт: асбест запрещен более чем в 60 странах мира.

В Азербайджане запрет на асбест вступит в силу с 1 июля 2027 года.

Асбест — это природный минерал, состоящий из волокон. Поскольку асбест является очень термостойким и долговечным, он используется при изготовлении огнеупоров, изоляции, кровельных материалов, напольной и потолочной плитки, а также в автомобильных тормозах и сцеплениях.

По данным Государственного комитета по статистике, в 2023 году в Азербайджан были импортированы 591 тонна асбеста и 30 тысяч 238 тонн содержащих асбест листов, а в 2024 году - 1 045 тонн асбеста и 27 тысяч 634 тонны содержащих асбест листов.

Асбестосодержащие кровельные покрытия (шифер) составляют 29% общего фонда кровельных покрытий в Азербайджане и охватывают площадь около 190 млн м². Потребление шифера в Азербайджане составляет 2,6 млн м², или 1,5 млн листов. В настоящее время на долю шифера приходится 15-20 процентов рынка кровельных покрытий страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует все виды асбеста как канцерогены 1-й категории, вызывающие рак легких, яичников, гортани и мезотелиому. Асбестовая пыль, образующаяся при разрушении материалов, оседает в легких, вызывая тяжелые заболевания спустя 10–40 лет после контакта. Поэтому ВОЗ рекомендовала прекратить использование асбеста.

Полный запрет на использование и производство всех видов асбеста действует в 63 странах: государствах Европейского союза, а также в Австралии, Канаде, а с 2024 года — и в США. Несмотря на доказанную канцерогенность, его добыча и применение продолжаются в ряде стран, включая Россию, Китай и Индию.