Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата

Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата

Как сообщалось ранее, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Азер Мурсагулов назначен председателем Государственного комитета по статистике АР.

Азер Мурсагулов родился в 1981 году. В 2003 году окончил Университет Босфора (Boğaziçi University) в Турции, в том же году получил степень доктора философии по экономике в Университете Джорджии (США).

В 2010–2012 годах работал в Вашингтоне, в штаб-квартире Международного валютного фонда, в должности советника исполнительного директора Фонда. В 2012–2019 годах занимал различные должности в Министерстве финансов. С 2019 года являлся директором Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов, где курировал вопросы управления государственным долгом и финансовыми обязательствами Азербайджана.

Отметим, что А. Мурсагулов является сыном шехида 20 Января, профессора Исмаила Мурсагулова. 24 января 1990 года, по пути на работу в Сумгаитский филиал Академии наук Азербайджанской ССР, на 22-м километре автодороги Баку–Сумгаит танк наехал на автомобиль, в котором находился профессор и который был припаркован на обочине. Получив тяжёлые ранения, он скончался 3 февраля в возрасте 50 лет.

Исмаил Мурсагулов похоронен на Аллее шехидов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Азера Мурсагулова новым председателем Государственного комитета по статистике. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения об освобождении Таира Будагова с должности председателя Государственного комитета по статистике и назначении его главой Исполнительной власти Насиминского района.

