Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата

Как сообщалось ранее, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Азер Мурсагулов назначен председателем Государственного комитета по статистике АР.

Азер Мурсагулов родился в 1981 году. В 2003 году окончил Университет Босфора (Boğaziçi University) в Турции, в том же году получил степень доктора философии по экономике в Университете Джорджии (США).

В 2010–2012 годах работал в Вашингтоне, в штаб-квартире Международного валютного фонда, в должности советника исполнительного директора Фонда. В 2012–2019 годах занимал различные должности в Министерстве финансов. С 2019 года являлся директором Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов, где курировал вопросы управления государственным долгом и финансовыми обязательствами Азербайджана.

Отметим, что А. Мурсагулов является сыном шехида 20 Января, профессора Исмаила Мурсагулова. 24 января 1990 года, по пути на работу в Сумгаитский филиал Академии наук Азербайджанской ССР, на 22-м километре автодороги Баку–Сумгаит танк наехал на автомобиль, в котором находился профессор и который был припаркован на обочине. Получив тяжёлые ранения, он скончался 3 февраля в возрасте 50 лет.

Исмаил Мурсагулов похоронен на Аллее шехидов.