Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Симонян не видит участия России в проекте TRIPP

Симонян не видит участия России в проекте TRIPP

14:21 563

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не представляет возможного участия России в проекте TRIPP, подчеркнув, что речь идет об армяно-американской компании.

«Как вы себе это представляете? Это армяно-американская компания», — сказал он журналистам 10 февраля.

По словам Симоняна, транзит через территорию Армении не ограничивается исключительно рамками TRIPP. В качестве примера он привел перевозку зерна или топлива из Азербайджана, отметив, что такие маршруты не имеют отношения к данному проекту. При этом он допустил, что российская сторона могла бы предложить расширение формата за счет других направлений.

Симонян также сообщил, что механизмы, аналогичные TRIPP, обсуждались давно, однако реализация проекта с США стала возможной благодаря президенту Дональду Трампу в рамках мирного процесса. Он не исключил, что вопрос возможного участия России теоретически могла бы рассмотреть американская сторона — при согласии Еревана.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что России не стоит концентрироваться именно на TRIPP. «Есть много путей. Они действуют. В конце концов, они работали здесь и сто лет», — отметил он.

Кроме того, Симонян «очень положительно» оценил мирную политику, проводимую Арменией совместно с Азербайджаном. Отвечая на вопрос о ситуации с пленными, он заявил, что работа в этом направлении продолжается, хотя публично о ней не говорится. «Какие-то люди возвращаются. Ничего в стратегии не изменилось», — подчеркнул он, добавив, что при продолжении мирного курса проблем между странами не будет.

