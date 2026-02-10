USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

В Азербайджане одобрен новый законопроект о правах ребенка

14:31

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен новый законопроект «О правах ребенка», состоящий из 8 глав и 63 статей. Документ был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Согласно проекту, предусматривается создание банка данных по реализации прав ребенка. Законопроект также закрепляет право родителей или лиц, их заменяющих, по взаимному согласию воспитывать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями. При этом принуждение детей к религии запрещается, а религиозное воспитание не должно оказывать отрицательного влияния на их физическое и психическое здоровье. Ограничения свободы религиозных убеждений ребенка допускаются исключительно в случаях, предусмотренных законом, — в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности либо защиты прав и свобод других лиц.

Отмечается, что каждый ребенок обладает свободой совести, и эта свобода подлежит обязательному уважению. Напомним, действующее законодательство уже гарантирует ребенку свободу совести, мысли и слова, а также запрещает привлечение детей к религиозным обрядам, наносящим вред их здоровью.

Кроме того, на том же заседании Комитета Милли Меджлиса были обсуждены изменения к закону «Об ограничении использования табачных изделий». Согласно предложенным поправкам, на мероприятиях, проводимых для детей, запрещается демонстрация табачных изделий, процесса их употребления, а также открытая трансляция в эфире и посредством кабельного вещания программ и постановок с подобным содержанием. Этот проект также был принят в первом чтении.

Законопроект «О правах ребенка» отдельно регулирует и использование изображения ребенка в рекламе. Согласно документу, рекламные материалы с изображением ребенка могут применяться только с согласия его родителей или лиц, их заменяющих. Данная норма также была одобрена в первом чтении.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана
14:23
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
14:43
Если война лучше мира
Если война лучше мира
12:10
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
9 февраля 2026, 23:36
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом
13:30
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
13:09
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
12:59
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28

