В Азербайджане одобрен новый законопроект о правах ребенка

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен новый законопроект «О правах ребенка», состоящий из 8 глав и 63 статей. Документ был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Согласно проекту, предусматривается создание банка данных по реализации прав ребенка. Законопроект также закрепляет право родителей или лиц, их заменяющих, по взаимному согласию воспитывать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями. При этом принуждение детей к религии запрещается, а религиозное воспитание не должно оказывать отрицательного влияния на их физическое и психическое здоровье. Ограничения свободы религиозных убеждений ребенка допускаются исключительно в случаях, предусмотренных законом, — в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности либо защиты прав и свобод других лиц.

Отмечается, что каждый ребенок обладает свободой совести, и эта свобода подлежит обязательному уважению. Напомним, действующее законодательство уже гарантирует ребенку свободу совести, мысли и слова, а также запрещает привлечение детей к религиозным обрядам, наносящим вред их здоровью.

Кроме того, на том же заседании Комитета Милли Меджлиса были обсуждены изменения к закону «Об ограничении использования табачных изделий». Согласно предложенным поправкам, на мероприятиях, проводимых для детей, запрещается демонстрация табачных изделий, процесса их употребления, а также открытая трансляция в эфире и посредством кабельного вещания программ и постановок с подобным содержанием. Этот проект также был принят в первом чтении.

Законопроект «О правах ребенка» отдельно регулирует и использование изображения ребенка в рекламе. Согласно документу, рекламные материалы с изображением ребенка могут применяться только с согласия его родителей или лиц, их заменяющих. Данная норма также была одобрена в первом чтении.