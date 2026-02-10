Сумгаит – Баку: эффективность автобусных перевозок меняет правила игры

Ни для кого не секрет, что повседневный спрос на поездки из Сумгаита, Хырдалана и их поселков в Баку всегда был высок, что ставило тяжелые вопросы перед транспортной системой. Повышение качества автобусных перевозок между этими городами – один из важных этапов реформ в системе общественного транспорта. В этом смысле введенный в эксплуатацию новый автобусный маршрут №500 стал эффективным дополнением к принятым ранее мерам для улучшения пассажирского транспортного сообщения Баку с Сумгаитом.
Новая автобусная маршрутная линия, запущенная 12 ноября, соединяет Сумгаит со станцией метро «20 Января» в Баку. Маршрут начинается с улицы Зульфи Гаджиева, у парка Гейдара Алиева в Сумгаите, далее следует по улице Наримана Нариманова и проспекту Сюльх, проходит через поселок Джейранбатан и завершается на улице Сеида Джафара Пишевари в Баку, вблизи станции метро «20 Января». Пассажиров обслуживают комфортабельные, оснащенные CNG-технологией экологически чистые 18-метровые автобусы большой вместимости, курсирующие с 05:45 до 23:00 с интервалом движения 7–8 минут. Оплата проезда - в безналичной форме, стоимость поездки - 80 гяпиков. Новые автобусы на этом маршруте в силу конструктивных особенностей, эффективности, особо большой вместительности и возможности достаточно быстро передвигаться по выделенным полосам представляют собой, по сути, прототип весьма популярного в крупнейших мегаполисах мира «метробуса», который высокоэффективно собирает всех пассажиров по всей Сумгаитской дороге.
Несомненно, введение в эксплуатацию на этом маршруте 20 автобусов, ежедневно перевозящих 7 тысяч пассажиров при провозной способности в 20-25 тысяч, существенно сказалось как на повышении качества услуг и комфорта, так и на скорости перевозок с учетом огромного пассажиропотока в этом направлении. Запуск нового маршрута стал значимым шагом в череде мер, нацеленных на улучшение ситуации с пассажироперевозками на этих востребованных маршрутах.
Следует отметить, что за относительно небольшие сроки Агентство наземного транспорта Азербайджана значительно нарастило провозную способность автобусов, соединяющих столицу с городом Сумгаитом. Этому способствовали открытие новых экспресс-маршрутов 595 и 594, рейсы которых соответственно от Бакинского международного автовокзального комплекса и станции метро «20 Января» выполняются комфортабельными автобусами марки Neoplan, а также нового маршрута №123, отбывающего от станции метро «Азадлыг Проспекти», недавнее продление маршрута №503, следующего из густонаселенной части Сумгаита уже до станции метро «20 Января», а также запуск почти год назад нового маршрута №508 (поселок Сараи – станция метро «20 Января»), которым ежедневно пользуются свыше 9 тысяч человек. Кстати, введение в эксплуатацию маршрутов № 594 и 508 – это прямой и оперативный отклик AYNA на многочисленные обращения пассажиров, предлагавших открытие рейсов от станции метро «20 Января» и из поселка Сараи.
Что касается объемов пассажироперевозок между Баку и Сумгаитом, поселком Сараи, то если еще год назад в будни в обоих направлениях ежедневно перевозилось примерно 12 тысяч человек, то сегодня только автобусы маршрутов № 123, 500, 503, 594, 595, 508 перевозят более 49 тысяч пассажиров при провозной способности 60–65 тысяч. Автобусы других маршрутов – № 502, 505, 509 обеспечивают перевозку еще около 20 тысяч человек. Тем самым общее количество поездок в день превышает 70 тысяч. Напомним, что определенная часть пассажиров – более 45 тысяч человек - пользуется также железнодорожным транспортом.
Кроме того, на одном из самых востребованных направлений – из города Хырдалана в Баку запущен новый экспресс-маршрут Е2, автобусами которых ежедневно перевозятся около 7,5 тысячи человек. Теперь пассажиропоток из этого города в столицу и обратно каждый день составляет в среднем около 58 тысяч человек при возможности перевозить свыше 65 тысяч.
Таким образом, благодаря решительным мерам за год объем пассажироперевозок из городов Сумгаит и Хырдалан и поселка Сарай в направлении Баку и обратно значительно вырос. То же самое можно сказать о потоке пассажиров из поселков Масазыр, Сулутепе и Мушвигабад, который суммарно составляет примерно 41 тысячу человек. Следует отметить, что автобусы могут доставлять пассажиров из этих населенных пунктов к станциям столичного метро - «20 Января», «Автовокзал», «Азадлыг Проспекти» и «Мемар Аджеми», что позволяет повысить эффективность мультимодальных поездок с использованием нескольких видов транспорта.
Вкратце за последний год за счет всех перечисленных новшеств объем пассажироперевозок из Сумгаита, поселка Сараи и Хырдалана в Баку вырос на 49 тысяч в день.
Обеспечение более быстрых и комфортных поездок также связано, как мы уже отметили, с увеличением протяженности выделенных полос для движения общественного транспорта на шоссе между двумя городами. Очередным шагом в этом направлении стало создание специальной полосы на участке Московского проспекта от спуска в направлении поселка Баладжары до улицы Хамдама Агаева, которая соединена с уже существовавшей выделенной полосой от круговой развязки у станции метро «20 Января» до территории, именуемой «Шемахинка». В этом смысле возможность добираться в Баку из Сумгаита и прилегающих населенных пунктов или обратно без пробок - приятный «бонус» для пользующихся автобусами на этом востребованном направлении, а эксплуатация транспортных средств большой вместимости многократно повышает этот эффект.
Одним из значимых моментов во всем этом процессе является повышение удельного веса новых маршрутов и комфортабельных автобусов в общем объеме пассажироперевозок между двумя городами вследствие кардинальных мер для наведения порядка в этой сфере в соответствии с требованиями законодательства. Предоставление пассажирам качественных услуг на новых экологически чистых автобусах в прозрачных условиях с использованием безналичной оплаты проезда однозначно приведет к сокращению доли нелегального извоза на отживших свой век – а значит, небезопасных – микроавтобусах и пресловутых «манатных» такси, некогда занявших свою нишу в системе пассажироперевозок между Баку и Сумгаитом, несмотря на функционирование автовокзального комплекса и другие созданные условия. Конечно, соответствующие структуры ведут борьбу с нелегалами, но решительные и эффективные реформы — это тот самый случай, когда выгодное предложение качества и комфорта на законных основаниях и в условиях прозрачности приводит к тому, что необходимость в незаконно предоставляющих услуги дельцов без лицензий отпадает – происходит эдакий естественный отбор. Если быть объективными, то долгие годы нужда в них была следствием отсутствия услуг на должном уровне, однако сегодня уже формируются новые реалии, и нелегалы постепенно уходят в небытие на фоне растущего качества услуг законно действующих перевозчиков, ускоренного обновления автобусного парка, увеличения протяженности выделенных полос движения и других факторов.
Кроме того, рост популярности автобусов влияет и на сокращение поездок на личных автомобилях и такси, так как быстрое и комфортное движение общественного транспорта за фиксированное время по выделенным полосам резко контрастирует с постоянными заторами на перегруженных трафиком дорогах, включая Сумгаитское шоссе. Открытие новых маршрутов, эффективное функционирование автовокзалов и хабов позволяют пользоваться гибридной формой передвижения с использованием различных видов транспорта - автомобиля, автобуса, метро, «электрички» или же средств микромобильности.
Впрочем, специалисты не сомневаются в том, что автобусы успешно «отвоюют» свое «место под солнцем» в этой цепочке и подобное сочетание скоро станет – уже становится – обыденностью, ведь это очень быстро, выгодно, экологично и безопасно.