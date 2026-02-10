Какие страны ЕС срывают новые санкции против российской нефти

Мальта и Греция выразили несогласие с предложением заменить ограничение цен на российскую нефть на запрет морских услуг, связанных с поставками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На последней встрече послов стран Евросоюза в понедельник, 9 февраля, где обсуждался 20-й пакет санкций блока, представители Мальты и Греции «выразили обеспокоенность» этим шагом.

Если эти страны согласятся на замену, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять услуги, такие как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на товар.

Вопрос о замене потолка цен на запрет торговли обсуждался странами ЕС и «Большой семерки» (G7) еще в декабре 2025 года. Цель инициативы заключается в прекращении участия западных судоходных компаний, включая компании из Греции, Кипра и Мальты, в экспорте российской нефти, пояснил тогда Reuters.

В новый 20-й пакет санкций ЕС также планируется включить ограничения на импорт российских металлов – иридия, родия, платины и меди, а также химикатов, резины и аммиака. Общий объем экспортных ограничений по новому предложению превысит €360 млн.