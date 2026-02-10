Какие страны ЕС срывают новые санкции против российской нефти

USD 1.7000
Мальта и Греция выразили несогласие с предложением заменить ограничение цен на российскую нефть на запрет морских услуг, связанных с поставками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На последней встрече послов стран Евросоюза в понедельник, 9 февраля, где обсуждался 20-й пакет санкций блока, представители Мальты и Греции «выразили обеспокоенность» этим шагом.

Если эти страны согласятся на замену, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять услуги, такие как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на товар.

Вопрос о замене потолка цен на запрет торговли обсуждался странами ЕС и «Большой семерки» (G7) еще в декабре 2025 года. Цель инициативы заключается в прекращении участия западных судоходных компаний, включая компании из Греции, Кипра и Мальты, в экспорте российской нефти, пояснил тогда Reuters.

В новый 20-й пакет санкций ЕС также планируется включить ограничения на импорт российских металлов – иридия, родия, платины и меди, а также химикатов, резины и аммиака. Общий объем экспортных ограничений по новому предложению превысит €360 млн.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1251
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1338
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2430
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13332
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 950
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2145
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1513
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1854
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1658
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2745
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2389

