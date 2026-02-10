Лачинский Hidro-3 вышел на международный рынок

В энергетическом секторе Азербайджана зафиксировано важное достижение. В рамках сотрудничества SOCAR Trading и ОАО «Азерэнержи» проект Hidro-3, охватывающий малые гидроэлектростанции «Мирик» и «Гарагышлаг» в Лачинском районе, вышел на международный углеродный рынок.

Проект был зарегистрирован 28 мая 2025 года организацией Gold Standard — одной из международных структур в сфере углеродной сертификации. 28 января 2026 года углеродные кредиты по проекту Hidro-3 были официально представлены.

Hidro-3 стал первым в истории Азербайджана проектом на основе возобновляемых источников энергии, по которому получены международные углеродные кредиты.

Углеродные кредиты охватывают период с апреля 2024 года по август 2025 года, их общий объем составляет 10 745 углеродных единиц. Этот показатель отражает вклад проекта в сокращение выбросов парниковых газов.

Достижение подтверждает реализацию стратегии «зеленой энергии» Азербайджана и интерес международного углеродного рынка к проектам в Карабахском регионе.