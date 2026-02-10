USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Лачинский Hidro-3 вышел на международный рынок

фото
Отдел информации
14:51 436

В энергетическом секторе Азербайджана зафиксировано важное достижение. В рамках сотрудничества SOCAR Trading и ОАО «Азерэнержи» проект Hidro-3, охватывающий малые гидроэлектростанции «Мирик» и «Гарагышлаг» в Лачинском районе, вышел на международный углеродный рынок.

Проект был зарегистрирован 28 мая 2025 года организацией Gold Standard — одной из международных структур в сфере углеродной сертификации. 28 января 2026 года углеродные кредиты по проекту Hidro-3 были официально представлены.

Hidro-3 стал первым в истории Азербайджана проектом на основе возобновляемых источников энергии, по которому получены международные углеродные кредиты.

Углеродные кредиты охватывают период с апреля 2024 года по август 2025 года, их общий объем составляет 10 745 углеродных единиц. Этот показатель отражает вклад проекта в сокращение выбросов парниковых газов.

Достижение подтверждает реализацию стратегии «зеленой энергии» Азербайджана и интерес международного углеродного рынка к проектам в Карабахском регионе.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1252
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1340
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2431
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13332
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 951
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2147
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1513
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1854
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1659
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2746
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2389

ЭТО ВАЖНО

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1252
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1340
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2431
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13332
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 951
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2147
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1513
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1854
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1659
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2746
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться