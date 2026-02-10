USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

«Танки-ежи» против дронов: Россия и Украина меняют тактику

14:53 451

Россия и Украина корректируют тактику применения беспилотников и вооружений в ответ на распространение так называемых «танков-ежей» – бронемашин с импровизированными шипами, тросами и проволокой, предназначенных для защиты от FPV-дронов, сообщает Forbes.

Несмотря на растущую роль дронов, бронетехника — танки, боевые машины пехоты и самоходная артиллерия — продолжает оставаться основой наступательных и оборонительных операций обеих армий. Вместе с тем эффективность ударов беспилотников существенно ограничила применение брони, что усиливает позиционный тупик на фронте.

«Танки-ежи» представляют собой новый этап эволюции защиты бронетехники. В отличие от «черепашьих танков», полностью закрывавшихся металлическими каркасами, эта конструкция использует металлические шипы или пучки стальных тросов, выступающие на 30–60 сантиметров от корпуса. Они заставляют FPV-дроны детонировать или терять управление еще до контакта с броней.

Такая защита, как правило, изготавливается в полевых условиях. Она уже зафиксирована как на российских танках Т-72 и Т-90 в районах Донецкой и Запорожской областей, так и на украинской бронетехнике, включая БТР M113. В социальных сетях распространяются видео, где военные обеих сторон приваривают подобные конструкции к своим машинам.

В ответ Россия и Украина начали использовать новые тактики дронных атак. Все чаще применяются многослойные удары: сначала FPV-дрон повреждает или частично разрушает конструкцию «ежа», после чего по цели наносят удар более тяжелым боеприпасом или баражующим дроном.

Кроме того, на беспилотники устанавливают взрывообразующие пенетраторы, способные формировать высокоскоростной металлический снаряд и пробивать броню даже при детонации на определенном расстоянии от корпуса. По данным открытых источников, такие решения уже испытывают российские подразделения с использованием волоконно-оптических дронов.

При этом «танки-ежи» имеют и значительные недостатки. Дополнительная масса снижает скорость и маневренность бронетехники, затрудняет преодоление рвов и переправ через реки, а также повышает нагрузку на трансмиссию. По свидетельствам российских военных, некоторые модифицированные машины выходили из строя уже после нескольких километров движения.

Аналитики отмечают, что нынешние новации носят временный характер. Как и при противодействии самодельным взрывным устройствам в прошлых конфликтах, каждое новое защитное решение быстро порождает способы его преодоления. Это заставляет обе стороны постоянно искать новые подходы к защите бронетехники в условиях доминирования дронов на поле боя.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана
14:23 1256
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
14:43 1342
Если война лучше мира
Если война лучше мира
12:10 2432
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
9 февраля 2026, 23:36 13332
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 951
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом
13:30 2149
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1513
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
13:09 1854
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
12:59 1659
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2746
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2390

