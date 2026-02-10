«Танки-ежи» против дронов: Россия и Украина меняют тактику

Россия и Украина корректируют тактику применения беспилотников и вооружений в ответ на распространение так называемых «танков-ежей» – бронемашин с импровизированными шипами, тросами и проволокой, предназначенных для защиты от FPV-дронов, сообщает Forbes.

Несмотря на растущую роль дронов, бронетехника — танки, боевые машины пехоты и самоходная артиллерия — продолжает оставаться основой наступательных и оборонительных операций обеих армий. Вместе с тем эффективность ударов беспилотников существенно ограничила применение брони, что усиливает позиционный тупик на фронте.

«Танки-ежи» представляют собой новый этап эволюции защиты бронетехники. В отличие от «черепашьих танков», полностью закрывавшихся металлическими каркасами, эта конструкция использует металлические шипы или пучки стальных тросов, выступающие на 30–60 сантиметров от корпуса. Они заставляют FPV-дроны детонировать или терять управление еще до контакта с броней.

Такая защита, как правило, изготавливается в полевых условиях. Она уже зафиксирована как на российских танках Т-72 и Т-90 в районах Донецкой и Запорожской областей, так и на украинской бронетехнике, включая БТР M113. В социальных сетях распространяются видео, где военные обеих сторон приваривают подобные конструкции к своим машинам.

В ответ Россия и Украина начали использовать новые тактики дронных атак. Все чаще применяются многослойные удары: сначала FPV-дрон повреждает или частично разрушает конструкцию «ежа», после чего по цели наносят удар более тяжелым боеприпасом или баражующим дроном.

Кроме того, на беспилотники устанавливают взрывообразующие пенетраторы, способные формировать высокоскоростной металлический снаряд и пробивать броню даже при детонации на определенном расстоянии от корпуса. По данным открытых источников, такие решения уже испытывают российские подразделения с использованием волоконно-оптических дронов.

При этом «танки-ежи» имеют и значительные недостатки. Дополнительная масса снижает скорость и маневренность бронетехники, затрудняет преодоление рвов и переправ через реки, а также повышает нагрузку на трансмиссию. По свидетельствам российских военных, некоторые модифицированные машины выходили из строя уже после нескольких километров движения.

Аналитики отмечают, что нынешние новации носят временный характер. Как и при противодействии самодельным взрывным устройствам в прошлых конфликтах, каждое новое защитное решение быстро порождает способы его преодоления. Это заставляет обе стороны постоянно искать новые подходы к защите бронетехники в условиях доминирования дронов на поле боя.