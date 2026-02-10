USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Атаки на Украину: среди жертв – дети, много раненых

14:54 359

Четыре человека ранены вследствие атаки российской армии на город Сумы и Сумскую область Украины. Двое из них — дети. Армия РФ обстреляла 21 населенный пункт области. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в Национальной полиции Украины.

Повреждены жилые дома, административные здания и объекты железнодорожной инфраструктуры.

***

Женщина и ребенок погибли вследствие российских обстрелов Донецкой области. Российская армия била авиабомбами по Славянску. Погибли 11-летняя девочка и ее мать. Еще семь человек ранены, среди них — 7-летняя девочка, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

***

Также российская армия атаковала Харьков и область. Шесть человек ранены, среди них — трое детей 6 и 3 лет. Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, российские военные активно применяли по Харьковской области беспилотники разных типов и КАБы. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

***

В Одесской области российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру. Вследствие чего населенные пункты в трех общинах области частично остались без электроснабжения, рассказал начальник областной военной администрации Олег Кипер. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.

***

Также российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре Херсона и области. Восемь человек получили ранения, из них один ребенок. Повреждены многоэтажка и пять частных домов.

В ночь на 10 февраля российская армия атаковала Украину 125 ударными БПЛА «Шахед», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана
14:23 1256
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
14:43 1342
Если война лучше мира
Если война лучше мира
12:10 2432
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
9 февраля 2026, 23:36 13333
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 952
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом
13:30 2151
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1513
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
13:09 1855
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
12:59 1659
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2748
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2391

