Массовые сокращения в «Азербайджанфильм»

Об этом сообщили haqqin.az в Киноагентстве Азербайджанской Республики. В ведомстве отметили, что кадровые изменения осуществляются в рамках структурного обновления, направленного на совершенствование системы управления и повышение эффективности работы киностудии.

В ходе реформ были оптимизированы штатные единицы, не соответствующие реальной производственной нагрузке. В результате численность персонала приведена в соответствие с новой структурой и сокращена с 65 до 50 человек.

При этом в Киноагентстве подчеркнули, что увольнение пиротехника Алибабы Мамедова произошло по его собственному заявлению и не относится к числу массовых сокращений.