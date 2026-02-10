USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Массовые сокращения в «Азербайджанфильм»

Кямаля Алиева
14:57 408

На киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы уволены 15 сотрудников.

Об этом сообщили haqqin.az в Киноагентстве Азербайджанской Республики. В ведомстве отметили, что кадровые изменения осуществляются в рамках структурного обновления, направленного на совершенствование системы управления и повышение эффективности работы киностудии.

В ходе реформ были оптимизированы штатные единицы, не соответствующие реальной производственной нагрузке. В результате численность персонала приведена в соответствие с новой структурой и сокращена с 65 до 50 человек.

При этом в Киноагентстве подчеркнули, что увольнение пиротехника Алибабы Мамедова произошло по его собственному заявлению и не относится к числу массовых сокращений.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1257
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1344
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2434
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13333
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 953
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2154
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1513
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1856
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1659
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2749
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2392

