Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Birbank Biznes представил обновленную Visa «Карту Предпринимателя» – теперь бесплатно и в новом дизайне

15:12 77

Birbank Biznes предлагает предпринимателям обновленную Visa «Карту Предпринимателя» на более выгодных условиях. Теперь карта оформляется полностью бесплатно, а доставка по Баку и Апшерону осуществляется без каких-либо дополнительных сборов. Обновленная карта отличается современным дизайном, функциональностью и возможностями, адаптированными под потребности бизнеса, что обеспечивает предпринимателям еще больший комфорт в финансовом управлении. Те, кто ищет ответ на вопрос «какая предпринимательская карта является самой выгодной?», могут оценить возможности этой карты.

«Карта Предпринимателя» позволяет владельцам бизнеса прозрачно контролировать ежедневные расходы, разделять личные и корпоративные операции, а также безопасно и оперативно совершать транзакции в любой точке мира. С помощью карты можно как оплачивать покупки, так и снимать наличные средства.

Держатели карты также получают доступ к бизнес-преимуществам Visa. Среди этих преимуществ: специальные скидки на услуги отелей и аренды автомобилей, круглосуточная медицинская и юридическая поддержка во время международных поездок, а также привилегии при подключении к различным бизнес-инструментам. Скидки и бонусы, действующие на таких платформах, как Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, Microsoft 365, Google Workspace, помогают предпринимателям оптимизировать цифровые операции и сделать их более выгодными.

Карта предоставляет и дополнительные преимущества в повседневных расходах. Используя Apple Pay или Google Pay, владельцы могут получать скидки в сети партнеров (ресторанах, кафе, фитнес-центрах, а также в магазинах).

Особо отмечается, что новый дизайн карты подчеркивает профессиональный имидж предпринимателей и обеспечивает еще более удобное управление бизнес-процессами как на местном, так и на международном уровне.

Заказать «Карту Предпринимателя» можно через мобильное приложение Birbank Biznes и воспользоваться бесплатной доставкой.

Подробная информация: www.b-b.az/bbvsk

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт Birbank Biznes или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1259
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1345
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2435
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13334
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 955
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2158
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1513
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1857
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1661
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2749
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2392

