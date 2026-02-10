В Узбекистане состоялась презентация AQTİS

Продолжается визит делегации представителей Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) в Узбекистан. В очередной день визита специалисты Агентства провели для узбекской стороны развернутую презентацию Информационной системы «Автоматизированная безопасность пищевых продуктов» (AQTİS).

В ходе презентации была подробно представлена информация о модулях AQTİS, системе входа (логина), регистрации и подтверждения, идентификации животных, а также об импортно-экспортных операциях.

AQTİS — это электронная система, созданная с целью обеспечения прозрачности и подотчетности в сфере пищевой безопасности, совершенствования механизмов управления, усиления государственного контроля, повышения оперативности и эффективности реализуемых мероприятий, а также упрощения деятельности предпринимателей.

Напомним, в Узбекистане планируется внедрение азербайджанского опыта в сфере пищевой безопасности.