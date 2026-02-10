USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

В Узбекистане состоялась презентация AQTİS

15:14 83

Продолжается визит делегации представителей Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) в Узбекистан. В очередной день визита специалисты Агентства провели для узбекской стороны развернутую презентацию Информационной системы «Автоматизированная безопасность пищевых продуктов» (AQTİS).

В ходе презентации была подробно представлена информация о модулях AQTİS, системе входа (логина), регистрации и подтверждения, идентификации животных, а также об импортно-экспортных операциях.

AQTİS — это электронная система, созданная с целью обеспечения прозрачности и подотчетности в сфере пищевой безопасности, совершенствования механизмов управления, усиления государственного контроля, повышения оперативности и эффективности реализуемых мероприятий, а также упрощения деятельности предпринимателей.

Напомним, в Узбекистане планируется внедрение азербайджанского опыта в сфере пищевой безопасности.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1260
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1345
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2436
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13334
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 956
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2158
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1513
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1857
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1661
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2749
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2392

