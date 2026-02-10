Победителей конкурсов и олимпиад наградили

Согласно сообщению Министерства науки и образования, на церемонии, организованной Миннауки и образования, Институтом образования Азербайджанской Республики (ARTİ), Государственным агентством дошкольного и общего образования (MÜTDA) и Управлением образования города Баку (BŞTİ), присутствовали заместитель директора MÜTDA, исполняющая обязанности руководителя BŞTİ Нармина Гусейнова, заместитель директора ARTİ Фуад Гараев, руководитель отдела по работе с особо одаренными детьми Института образования Турал Алышев, заведующая отделом развития и благополучия детей MÜTDA Илаха Расулова, руководители соответствующих структурных подразделений BŞTİ, директора школ и учащиеся, победившие в конкурсах и олимпиадах.

Состоялась церемония награждения победителей республиканских предметных конкурсов и олимпиады по математике и логике имени Лютфи Заде.

Поздравляя победителей, заместитель директора MÜTDA, исполняющая обязанности руководителя BŞTİ Нармина Гусейнова отметила, что одной из главных целей образования является своевременное выявление талантливых учащихся и повышение их интереса к творчеству и науке. Н.Гусейнова подчеркнула, что подобные конкурсы и олимпиады играют важную роль в развитии знаний и навыков учащихся, раскрытии их научного потенциала и формировании творческого и аналитического мышления.

Заместитель директора ARTİ Фуад Гараев рассказал о важности олимпиад и конкурсов в выявлении и поддержке талантливых учеников в стране. Он подчеркнул, что эти конкурсы способствуют повышению качества образования и закладывают важную основу для будущих успехов.

Позже были вручены дипломы и награды учащимся, показавшим высокие результаты в республиканских предметных конкурсах и олимпиаде по математике и логике имени Лютфи Заде.

На церемонии прозвучали музыкальные произведения в исполнении членов кружков центров развития детей и молодежи №№ 3 и 8.