USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Победителей конкурсов и олимпиад наградили

15:15 73

Состоялась церемония награждения победителей республиканских предметных конкурсов и олимпиады по математике и логике имени Лютфи Заде.

Согласно сообщению Министерства науки и образования, на церемонии, организованной Миннауки и образования, Институтом образования Азербайджанской Республики (ARTİ), Государственным агентством дошкольного и общего образования (MÜTDA) и Управлением образования города Баку (BŞTİ), присутствовали заместитель директора MÜTDA, исполняющая обязанности руководителя BŞTİ Нармина Гусейнова,  заместитель директора ARTİ Фуад Гараев, руководитель отдела по работе с особо одаренными детьми Института образования Турал Алышев, заведующая отделом развития и благополучия детей MÜTDA Илаха Расулова, руководители соответствующих структурных подразделений BŞTİ, директора школ и учащиеся, победившие в конкурсах и олимпиадах.

Поздравляя победителей, заместитель директора MÜTDA, исполняющая обязанности руководителя BŞTİ Нармина Гусейнова отметила, что одной из главных целей образования является своевременное выявление талантливых учащихся и повышение их интереса к творчеству и науке. Н.Гусейнова подчеркнула, что подобные конкурсы и олимпиады играют важную роль в развитии знаний и навыков учащихся, раскрытии их научного потенциала и формировании творческого и аналитического мышления.

Заместитель директора ARTİ Фуад Гараев рассказал о важности олимпиад и конкурсов в выявлении и поддержке талантливых учеников в стране. Он подчеркнул, что эти конкурсы способствуют повышению качества образования и закладывают важную основу для будущих успехов.

Позже были вручены дипломы и награды учащимся, показавшим высокие результаты в республиканских предметных конкурсах и олимпиаде по математике и логике имени Лютфи Заде.

На церемонии прозвучали музыкальные произведения в исполнении членов кружков центров развития детей и молодежи №№ 3 и 8.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1261
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1348
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2438
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13334
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 957
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2160
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1514
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1858
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1661
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2750
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2393

ЭТО ВАЖНО

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1261
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1348
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2438
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13334
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 957
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2160
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1514
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1858
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1661
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2750
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2393
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться