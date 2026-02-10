USD 1.7000
Украинское оружие захватывает мировые рынки

15:18 118

Украина начинает поставки оружия собственного производства на зарубежные рынки, используя это как источник дохода в условиях военной технологической гонки с Россией и для пополнения остро необходимых финансов, сообщает Reuters.

Четыре года войны с РФ привели к бурному росту украинского оборонного сектора: по оценкам отраслевых ассоциаций, в стране действует более тысячи производителей оружия и военной техники, большинство из которых – небольшие частные компании, созданные после российского вторжения в 2022 году, отмечает агентство.

Стремительное создание новых систем вооружения и методов противодействия им опережало возможности государства по закупкам, что вынудило Киев привлекать финансирование у союзников для оплаты внутренних заказов. Многие украинские производители, доказавшие эффективность своей техники на поле боя, рассчитывают воспользоваться рекордным ростом оборонных расходов в Европе –  крупнейшей военной кампании на континенте с 1945 года, пишет СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2026 году на территории Европы откроют 10 «экспортных центров» украинского оружия, а беспилотники станут одной из ключевых статей экспорта. «Сегодня безопасность Европы строится на технологиях и на дронах. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах», – подчеркнул он.

Союзники Украины проявляют интерес к изучению ее военного опыта и технологических новаций для укрепления собственных вооруженных сил, многие из которых десятилетиями недофинансировались.

До этого украинские производители оружия сталкивались с ограничениями на экспорт: правила государственных закупок были чрезмерно бюрократизированы, с жесткими ограничениями по расходам и потолком прибыли, что затрудняло привлечение инвестиций для расширения и разработки новых продуктов.

Гендиректор объединения производителей «Технологические силы Украины» Игорь Федирко рассказал изданию, что международные покупатели проявляют наибольший интерес к дронам, а также к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способным глушить связь беспилотника с пилотом на земле. Особенно востребованы морские дроны, БПЛА для сброса малых бомб, дроны-перехватчики и беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, что делает их сигнал защищенным от глушения.

Агентство отмечает, что с 2022 года дроны кардинально изменили тактику ведения российско-украинской войны: от ограниченного применения на начальном этапе до миллионов произведенных единиц в прошлом году.

Задержали поджигателей бакинского ресторана
Задержали поджигателей бакинского ресторана видео
14:23 1263
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата
Азер Мурсагулов – новый председатель Госкомстата распоряжение президента; обновлено 14:43
14:43 1348
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика
12:10 2438
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 13335
Иран обещает заставить пожалеть
Иран обещает заставить пожалеть
13:41 957
Россия может начать войну с соседом
Россия может начать войну с соседом отчет Мюнхенской конференции
13:30 2161
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
Министр обороны Греции отказался ехать в Анкару: новый конфликт?
13:16 1514
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Особый мяч, которым сыграют «Карабах» и «Ньюкасл» в Лиге чемпионов ФОТО
13:09 1858
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины
Российские пропагандисты прикрываются «контрнаступлением» Украины ISW
12:59 1661
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
Армянская диаспора задействует визит Вэнса против Баку
12:16 2751
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 2395

