Обломок неизвестного беспилотника на турецком побережье

В районе Унья в турецкой провинции Орду найден обломок беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выброшенный на берег.
По сообщению турецких СМИ, инцидент произошел утром во вторник в районе Февзи Чакмак. Очевидцы, заметив предмет, выброшенный на берег, сообщили в Центр экстренных вызовов. На место прибыли сотрудники полиции, жандармерии и береговой охраны. В ходе первичного осмотра было установлено, что выброшенный на берег предмет является обломком беспилотника.
Ожидается прибытие группы подводников из Стамбула, будет проведен осмотр района.