USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Обломок неизвестного беспилотника на турецком побережье

фото
15:32 696

В районе Унья в турецкой провинции Орду найден обломок беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выброшенный на берег.

По сообщению турецких СМИ, инцидент произошел утром во вторник в районе Февзи Чакмак. Очевидцы, заметив предмет, выброшенный на берег, сообщили в Центр экстренных вызовов. На место прибыли сотрудники полиции, жандармерии и береговой охраны. В ходе первичного осмотра было установлено, что выброшенный на берег предмет является обломком беспилотника.

Ожидается прибытие группы подводников из Стамбула, будет проведен осмотр района.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 638
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 673
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1095
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1100
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2063
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2173
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2287
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1661
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2731
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4071
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2228

