Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов

Как сообщалось ранее, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Рашад Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Рашад Исмаилов – выпускник Бакинского государственного университета по специальности «Юриспруденция», получил степени бакалавра и магистра.

В 2005–2006 годах - юрист в ООО Star LTD. В 2006 году занимал должность юриста-специалиста в Гянджинской аудиторской организации Аудиторской палаты Азербайджанской Республики.

В 2006–2009 годах работал юрист-консультантом и старшим юрист-консультантом в юридическом отделе Бакинского территориального управления Государственной службы реестра недвижимого имущества Азербайджанской Республики. В 2009 году продолжил деятельность в той же структуре в качестве старшего юрист-консультанта.

В 2010–2012 годах занимал должность юриста в Жилищно-коммунальной и ремонтной службе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. В 2012–2013 годах работал главным консультантом сектора правовой экспертизы отдела правового и организационного обеспечения этого же управления, а в 2013–2016 годах — заведующим указанным сектором. В 2016–2018 годах занимал должности замначальника и начальника отдела правового обеспечения и контроля Жилищного строительного агентства при президенте Азербайджанской Республики. В 2018–2019 годах возглавлял отдел правового обеспечения и внутреннего контроля Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики. В 2019–2024 годах – руководитель Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики в 2024 году Рашад Исмаилов был назначен первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.