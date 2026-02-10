Цукерберг сбежал на остров миллиардеров

Американский миллиардер Марк Цукерберг намерен приобрести недвижимость в элитном районе Майами, присоединившись к растущему числу «сверхбогатых», выбирающих Флориду с нулевым подоходным налогом, отмечают The Wall Street Journal и Bloomberg.

Цукерберг проявил интерес к недвижимости на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн, известном как «бункер миллиардеров», из-за высокой концентрации владельцев многомиллиардных состояний.

По данным брокера Jills Zeder Group, на острове уже приобрели дома основатель Amazon Джефф Безос и знаменитый квотербек NFL Том Брэди, а также дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

Как сообщает The Wall Street Journal, Цукерберг купил особняк у Питера Канкро – основателя американской сети быстрого питания Jersey Mike's. Площадь объекта составляет около 8 тыс. кв. м, а стоимость сделки оценивается в $150–200 млн.

Издание отмечает, что решение о приобретении связано с изменениями в налоговом законодательстве Калифорнии: с 1 января штат ввел 5-процентный налог для состоятельных лиц, тогда как во Флориде региональный подоходный налог отсутствует.