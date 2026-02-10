Самир Шарифов встречает Джей Ди Вэнса

Вице-президент Соединённых Штатов Америки (США) Джеймс Ди Вэнс 10 февраля прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщают официальные СМИ.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь вице-президента США был выставлен почетный караул.
Джеймса Дэвида Вэнса встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.
Самолет с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и его супругой Ушой Вэнс совершил посадку в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев.
Ранее в столичном аэропорту приземлился сопровождающий их другой правительственный самолет.
The @VP, JD Vance, has arrived in Azerbaijan with the second lady and the kids pic.twitter.com/4fTAmV27ch— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 10, 2026
Завершился визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению.
Вэнс находится в самолете, который буквально в эти минуты вылетел в Баку.
