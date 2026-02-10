USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Самир Шарифов встречает Джей Ди Вэнса

видео; обновлено 17:48
17:48 3281

Вице-президент Соединённых Штатов Америки (США) Джеймс Ди Вэнс 10 февраля прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщают официальные СМИ.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь вице-президента США был выставлен почетный караул.

Джеймса Дэвида Вэнса встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.

Самолет с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и его супругой Ушой Вэнс совершил посадку в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев.

Ранее в столичном аэропорту приземлился сопровождающий их другой правительственный самолет.

*** 16:52

Завершился визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению.

Вэнс находится в самолете, который буквально в эти минуты вылетел в Баку.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 645
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 678
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1103
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1107
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2064
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2179
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2295
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1663
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2735
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4071
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2231

ЭТО ВАЖНО

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 645
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 678
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1103
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1107
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2064
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2179
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2295
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1663
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2735
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4071
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2231
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться