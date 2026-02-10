USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Нетаньяху едет к Трампу с иранским досье

15:57 464

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры между Ираном и США станут главным приоритетом его визита в Вашингтон. Об этом он сообщил перед вылетом в Соединенные Штаты.

По словам главы израильского правительства, он намерен представить американскому президенту Дональду Трампу ключевые принципы, которые, по мнению Израиля, должны лечь в основу диалога с Тегераном. «В ходе этой поездки мы будем обсуждать широкий круг вопросов: Газу, регион в целом, но прежде всего – переговоры с Ираном», – подчеркнул Нетаньяху.

Как сообщает Associated Press, в ходе встречи Трампа и Нетаньяху в Вашингтоне также ожидается обсуждение возможности дополнительных военных шагов в отношении исламской республики. По данным агентства, израильский премьер намерен настаивать на расширении рамок продолжающихся напряженных переговоров по иранской ядерной программе.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 649
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 678
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1106
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1109
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2064
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2182
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2298
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1665
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2736
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4071
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2232

ЭТО ВАЖНО

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 649
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 678
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1106
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1109
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2064
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2182
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2298
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1665
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2736
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4071
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2232
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться