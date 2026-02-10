Нетаньяху едет к Трампу с иранским досье

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры между Ираном и США станут главным приоритетом его визита в Вашингтон. Об этом он сообщил перед вылетом в Соединенные Штаты.

По словам главы израильского правительства, он намерен представить американскому президенту Дональду Трампу ключевые принципы, которые, по мнению Израиля, должны лечь в основу диалога с Тегераном. «В ходе этой поездки мы будем обсуждать широкий круг вопросов: Газу, регион в целом, но прежде всего – переговоры с Ираном», – подчеркнул Нетаньяху.

Как сообщает Associated Press, в ходе встречи Трампа и Нетаньяху в Вашингтоне также ожидается обсуждение возможности дополнительных военных шагов в отношении исламской республики. По данным агентства, израильский премьер намерен настаивать на расширении рамок продолжающихся напряженных переговоров по иранской ядерной программе.