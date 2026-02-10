Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну

USD 1.7000
В Баку завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, включая преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также другие особо тяжкие преступления.

На сегодняшнем заседании Бакинского военного суда выступили адвокаты подсудимого, затем последнее слово дали обвиняемому Рубену Варданяну.

Председательствующий судья Зейнал Агаев обратился к сторонам процесса - обвинению и защите - касательно проекта итогового судебного решения по результатам судебного разбирательства.

Обе стороны заявили, что не будут представлять проект окончательного решения суда.

После этого председательствующий судья объявил судебное следствие завершенным. Окончательное решение суда будет оглашено по итогам совещания коллегии судей.

