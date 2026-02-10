Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну

В Баку завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, включая преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также другие особо тяжкие преступления.