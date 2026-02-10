В Тегеране разгорелся скандал: иранский гостелеканал прервал прямое выступление Пезешкиана

Иранский государственный телеканал прекратил трансляцию программы, посвященной церемониям открытия нескольких проектов с участием президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Согласно информации иранских СМИ, инцидент произошел после того, как корреспондент государственного телевидения во время прямого эфира сделал президенту замечание, сказав: «Мы в прямом эфире, будем признательны, если вы правильно станете распределять время».

В ответ президент Пезешкиан сказал: «Не транслируйте, это не важно. Мы будем заниматься своей работой».

После этого заявления государственное телевидение прекратило трансляцию церемонии открытия.