Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

В Тегеране разгорелся скандал: иранский гостелеканал прервал прямое выступление Пезешкиана

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:04 1682

Иранский государственный телеканал прекратил трансляцию программы, посвященной церемониям открытия нескольких проектов с участием президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Согласно информации иранских СМИ, инцидент произошел после того, как корреспондент государственного телевидения во время прямого эфира сделал президенту замечание, сказав: «Мы в прямом эфире, будем признательны, если вы правильно станете распределять время».

В ответ президент Пезешкиан сказал: «Не транслируйте, это не важно. Мы будем заниматься своей работой».

После этого заявления государственное телевидение прекратило трансляцию церемонии открытия.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 653
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 682
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1110
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1111
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2066
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2185
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2304
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1667
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2741
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4073
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2235

