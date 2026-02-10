USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Покушение на генерала Алексеева: третий задержанный

16:16 1012

Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — это гражданин России Павел Васин, сын другого фигуранта дела Виктора Васина, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Как утверждает российская спецслужба, подозреваемый уже дал признательные показания по делу — в том числе рассказал, что соучастники покушения на Алексеева, Любомир Корба и Виктор Васин, «в интересах украинских спецслужб» вели слежку за еще двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны РФ.

Сам Павел Васин во время подготовки покушения на генерала Алексеева предоставил фигурантам машину, приобрел видеорегистратор и трекер для слежки за российскими военными, а также помогал собирать о них информацию в интернете, заявили в ФСБ.

Покушение на генерал-лейтенанта, замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля. В генерала несколько раз выстрелили в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 февраля сообщалось, что генерал пришел в сознание после операции. На следующий день стало известно, что в Дубае задержан и передан в Москву 65-летний гражданин РФ Любомир Корба, которого в ФСБ назвали «непосредственным исполнителем преступления». Также в Москве задержали второго подозреваемого по делу о покушении — 66-летнего гражданина РФ Виктора Васина. Еще одна подозреваемая — 54-летняя гражданка РФ Зинаида Серебрицкая — «выехала в Украину», заявили в спецслужбе. Как утверждает ФСБ, задержанные дали признательные показания, в частности, Корба сказал, что Служба безопасности Украины пообещала 30 тысяч долларов за убийство российского генерала.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 656
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 685
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1115
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1116
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2068
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2188
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2309
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1670
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2744
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4074
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2238

