Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан

США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.

«Мы рады продолжить путь отсюда в Азербайджан. Достижение мира - это лишь первый шаг, и мы сегодня занимаемся обеспечением этого мира», - сказал Вэнс.

По его словам, налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией также способствует укреплению мира в регионе.

«Считаю, что мы заключили отличное мирное соглашение, и администрация [президента США Дональда Трампа] работает над тем, чтобы оно стало прочным», - добавил вице-президент.

Как заявил haqqin.az депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов, вице-президент США не поднимет тему осужденных за военные преступления представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе, чего активно добивается армянская диаспора Америки.

«Попытки радикальной оппозиции в Армении и армянской диаспоры политизировать этот вопрос являются не чем иным, как стремлением бросить тень на формирующуюся в регионе мирную повестку. В этом контексте организация акций и призывов в рамках визита в Армению Вэнса является частью заранее продуманного плана. Однако подобными призывами они лишь напрасно тратят силы. Вэнс прибыл на Южный Кавказ для обсуждения вопросов мира и сотрудничества. Если же к этим вопросам подходить через призму религии и разыгрывать карту христианской солидарности, это может нанести ущерб только что формирующейся мирной повестке в нашем регионе», — отметил депутат.

По его мнению, во время визита в Азербайджан Вэнс не поддержит призывы армянской диаспоры и радикальной оппозиции и не поднимет несправедливый и не имеющий значения вопрос. Бадамов считает, что это все никак не сможет повлиять на официальную позицию Вашингтона.

«Данная акция прежде всего рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении. Радикальная оппозиция до выборов пытается использовать любые средства для снижения авторитета власти. Кроме того, они прекрасно понимают, что Азербайджан является независимым государством и способен обеспечить исполнение решений, принятых судом», — заключил депутат.