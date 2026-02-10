USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан

16:28 2189

США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.

«Мы рады продолжить путь отсюда в Азербайджан. Достижение мира - это лишь первый шаг, и мы сегодня занимаемся обеспечением этого мира», - сказал Вэнс.

По его словам, налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией также способствует укреплению мира в регионе.

«Считаю, что мы заключили отличное мирное соглашение, и администрация [президента США Дональда Трампа] работает над тем, чтобы оно стало прочным», - добавил вице-президент.

Как заявил haqqin.az депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов, вице-президент США не поднимет тему осужденных за военные преступления представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе, чего активно добивается армянская диаспора Америки.

«Попытки радикальной оппозиции в Армении и армянской диаспоры политизировать этот вопрос являются не чем иным, как стремлением бросить тень на формирующуюся в регионе мирную повестку. В этом контексте организация акций и призывов в рамках визита в Армению Вэнса является частью заранее продуманного плана. Однако подобными призывами они лишь напрасно тратят силы. Вэнс прибыл на Южный Кавказ для обсуждения вопросов мира и сотрудничества. Если же к этим вопросам подходить через призму религии и разыгрывать карту христианской солидарности, это может нанести ущерб только что формирующейся мирной повестке в нашем регионе», — отметил депутат.

По его мнению, во время визита в Азербайджан Вэнс не поддержит призывы армянской диаспоры и радикальной оппозиции и не поднимет несправедливый и не имеющий значения вопрос. Бадамов считает, что это все никак не сможет повлиять на официальную позицию Вашингтона.

«Данная акция прежде всего рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении. Радикальная оппозиция до выборов пытается использовать любые средства для снижения авторитета власти. Кроме того, они прекрасно понимают, что Азербайджан является независимым государством и способен обеспечить исполнение решений, принятых судом», — заключил депутат.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 660
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 686
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1118
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1118
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2070
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2190
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2310
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1672
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2744
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4075
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2239
