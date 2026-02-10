USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Саакашвили отказался признать вину в суде Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании в Тбилисском городском суде заявил, что не признает себя виновным в саботаже и попытке государственного переворота, сообщают грузинские СМИ.

Михаил Саакашвили в суде сказал, что на самом деле его судят не за попытку государственного переворота, а «за оскорбление акулы из домашнего аквариума Бидзины Иванишвили» (основателя правящей партии «Грузинская мечта»).

Судебное заседание началось с конфликта между подсудимым экс-президентом и судьей Бугианишвили: судья предложил Саакашвили присесть на скамью подсудимых, но бывший президент ответил, что он «не школьник и будет стоять, поскольку считает это нужным». Михаил Саакашвили пожаловался на грубое обращение судебных приставов и назвал судью «непорядочным человеком», после чего Бугианишвили пригрозил бывшему главе государства выдворением из зала суда.

В прошлом году главная прокуратура Грузии возбудила против Михаила Саакашвили шестое уголовное дело по статье 317 УК Грузии «призыв к насильственной смене и свержению государственной власти Грузии». Прокуроры представили суду скриншоты и выписки из заявлений Михаила Саакашвили в социальной сети. Эта статья УК в качестве санкции предусматривает лишение свободы до трех лет.

Михаил Саакашвили, возглавлявший Грузию в 2004-2013 годах, был арестован 29 сентября 2021 года после того, как вернулся из Украины в Грузию на пароме, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами. К тому времени он уже был заочно приговорен тбилисским судом к трем и шести годам тюремного заключения.

17 марта 2025 года Тбилисский городской суд приговорил экс-президента по совокупности предъявленных ему обвинений в растрате и злостном использовании служебного положения, а также незаконном переходе границы к 12,5 года тюремного заключения. Таким образом, Михаил Саакашвили сможет выйти на свободу лишь в апреле 2034 года.

