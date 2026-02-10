Массовое помилование в Иране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился о помиловании или смягчении наказаний для более чем 2 000 осужденных. Об этом во вторник сообщила судебная власть страны.

Как говорится в сообщении портала судебной системы Mizan Online, Хаменеи удовлетворил обращение главы судебной власти о помиловании, сокращении либо замене наказаний для 2 108 заключенных. При этом подчеркивается, что лица, проходящие по делам, связанным с недавними протестами, в список не включены.

По словам заместителя главы судебной власти Али Музаффари, решение не распространяется на обвиняемых и осужденных по делам о недавних беспорядках. Помилование приурочено к годовщине исламской революции — традиционно к этой дате, а также к другим значимым событиям верховный лидер Ирана подписывает аналогичные решения.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря на фоне роста стоимости жизни и впоследствии переросли в общенациональные антиправительственные выступления, пик которых пришелся на 8–9 января.